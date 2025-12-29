川普在歐洲支持度低 右翼民粹支持者也不挺

民調顯示，川普在歐洲主要國家的支持度很低，即使右翼民粹政黨的支持者也不認同他。（歐新社）

美國政治新聞網站《政客》（Politico）最新民調顯示，美國總統川普偏好、希望在歐洲或北美掌權的政黨當中，只有大約3分之1的支持者對川普有好感，意味川普在歐洲不受歡迎，即使在右翼民粹主義支持者中也是如此。

《政客》與策略顧問公司Public First在本月初合作對歐洲5國逾1萬名受訪者進行調查，結果顯示川普在一般民眾中的支持率低。在法國和德國，3分之2的受訪者對他持負面看法。在英國，55％的受訪者對他持負面看法，略高於美國的50％。川普在加拿大的支持率最低，72％的受訪者對他持負面看法。

請繼續往下閱讀...

川普政府在其安全戰略中點名提及的「愛國」右翼民粹主義政黨的支持者，對川普的支持度遠高於其他群體，但關鍵在於，即使是他們，也沒有給予川普強烈的支持。

在法國，法國極右翼領袖瑪琳．勒班（Marine Le Pen）率領的「國民聯盟」（RN）選民普遍對她表示讚賞，但有38％對川普持負面看法，多於持正面看法的30％選民。德國「另類選擇黨」（AfD）的支持者普遍認可該黨領袖韋德爾（Alice Weidel），但在對川普的看法上卻存在分歧，34％的人對他持正面態度，33％的人則持負面立場。

值得注意的是，在英國、法國和德國，右翼民粹主義支持者都強烈要求政治領袖將本國利益置於首位。50％的「國民聯盟」選民、47％的「另類選擇黨」選民和45％的「英國改革黨」選民都認為這是政治領袖最重要的特質之一。

絕大多數右翼民粹主義受訪者都認為，川普比法國總統馬克宏（88％）、德國總理梅爾茨（93％）和英國首相施凱爾（91％）更具備上述特質。絕大多數受訪者也都表示，他們希望自己的領袖能努力與川普和睦相處。

Public First研究經理沃克登（Jules Walkden）表示，右翼民粹主義運動具有共同的民族主義本能，但這最終可能會使他們與支持美國利益的川普「讓美國再次偉大」運動發生衝突。

沃克登表示，歐洲右翼政黨的支持者顯然希望他們的領袖將本國利益置於首位，他們可能將川普視為此一理念的擁護者。但一旦當選，兌現「國家優先」承諾的實際挑戰可能會迅速暴露出這種理念的局限性。

民調數據也顯示，右翼民粹主義支持者可能欣賞川普的政策，但他們並不信任他。

法國和德國的右翼民粹主義選民比其他選民更傾向於認為川普的政策有利於美國，但也更傾向於認為這些政策在造福美國的同時傷害其他國家。英國改革黨的支持者則對川普的態度最為開放，42.8％的人認為川普的政策會讓所有人受益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法