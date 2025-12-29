東京驚傳當街砍人！ 30多歲女被刺數刀倒地 外國男嫌逃逸中

日本東京都新宿區在今（29）日中午發生一起持刀攻擊案，1名30多歲女子在路邊突遭1名男子持刀猛刺。（圖擷取自「日テレNEWS」YouTube）

日本東京都新宿區在今（29）日中午發生一起持刀攻擊案，1名30多歲女子在路邊突遭1名男子持刀猛刺，身中4刀後倒地，所幸送醫時仍有意識，並警方透露兇嫌是外國人，犯案後火立即逃逸。日媒指出，警方已根據受害與現場目擊者提供的線索，全力追緝兇嫌下落。

綜合日媒報導，這起事件發生在日本時間中午12時10分（台灣時間上午11點10分）左右，警方接獲民眾通報，在距離JR高田馬場站以南約250公尺的住商混合區，有女子走在路上被人持刀具攻擊後倒在地上。警方趕抵現場，發現女子胸、腹、手腕等多部位被刺，所幸並未危及生命危險，女子還立即告知警方行兇歹徒是1名外國籍男子。

警方表示，受害女子在案發現場附近的護膚店工，襲擊她的外國籍男子是店內客人；現場現場目擊者則透露，兇嫌單獨行兇後，直接徒步逃離現場，當時他全身穿深色系服裝、頭戴黑色帽子，身上還背著黑色後背包，身高大約170公分。警方初步懷疑，兇嫌可能認識被害人，目前警方正全力追查其下落。

另據日媒指出，愛知縣名古屋市昨（28）日晚間也發生一起持刀攻擊事件，1名35歲男子在名古屋市綠區路上配送貨物時，突然被人用利器攻擊，導致右腰附近傷勢嚴重，需2週左右才能痊癒，所幸沒有生命危險，「當時攻擊者從後方攻擊，因此我不知道犯嫌的長相」。警方已朝殺人未遂罪嫌方向，追緝行兇逃逸的犯嫌。

