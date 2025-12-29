劍指美日台！中國發動圍台軍演 外媒解析：測試川普底線

國軍方29日發動「正義使命-2025」環台軍演，意圖封鎖台灣周邊海空域。圖為台北市一處麵店，電視新聞正播放共軍演習區域圖，民眾則照常工作，生活步調未受武嚇影響。（路透）

中國軍方29日突襲宣布發動代號「正義使命-2025」（Justice Mission 2025）的環台軍演，並預告週二將進行實彈射擊。綜合多家國際主流媒體分析，北京此舉不僅是對美國日前宣布111億美元（約新台幣3607億元）對台軍售的報復，更是針對日本首相高市早苗近期「挺台言論」的強硬回擊，意在測試川普第2任期的印太戰略底線。

路透：演習常態化 模糊「開戰」界線

《路透》指出，這是自2022年裴洛西訪台以來，中國第6度發動大規模圍台軍演。分析人士警告，北京正透過不斷模糊「例行演習」與「戰爭準備」的界線，試圖讓美軍及其盟友在真正的攻擊發動前，只有極短的預警時間。報導引述台灣國安官員說法，指出共軍機艦不僅迫近台灣24海浬的「鄰接區」（Contiguous Zone），更透過發布名為《正義之盾——破限除妄》與《正義之箭——內控外驅》的宣傳海報，將賴清德總統醜化為「綠色寄生蟲」，並揚言要「粉碎分裂分子的幻想」。

金融時報：測試川普2.0底線

《金融時報》認為，這次軍演的時機點極為敏感。這不僅是台灣剛獲得史上最大筆3607億元美製武器之後，更是川普重返白宮後的首次台海危機。「國際危機組織」（ICG）東北亞資深分析師楊晧暐（William Yang）指出，北京正密切觀察華府反應，若川普政府反應軟弱，共軍恐將進一步常態化這類針對台灣港口的封鎖演練。

衛報：封鎖港口成演練重點

英國《衛報》點出此次演習的戰術重心在於「封鎖」。中國官媒《央視》公布的演習區域圖顯示，共軍重點演練封鎖台灣北部的基隆港與南部的高雄港，意圖切斷台灣對外生命線。報導提到，中國東部戰區發言人施毅罕見公開表示，演習旨在建立「全方位阻絕姿態」，並首度明確指出是為了「嚇阻外部勢力干涉」，這顯然是針對日本首相高市早苗日前宣稱「若中國攻台，日本可能軍事介入」的直接回應。

BBC：北京憤怒升級 劍指日本

英國廣播公司（BBC）分析，日中關係正處於多年來的冰點。高市早苗的言論被北京視為踩紅線，加上台灣總統賴清德近期宣佈將建立「台灣之盾」防空系統，更加深了北京的焦慮。報導指出，儘管台灣股市在軍演當天創下新高，顯示民眾對中共文攻武嚇已習以為常，但北京此舉旨在加劇台灣內部的政治對立，並藉由展示軍力來安撫中國內部的民族主義情緒。

