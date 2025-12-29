終戰只差最後10％！ 川澤會談判內幕：卡在領土割讓與核電廠

美國總統川普（右）於12月28日在佛州海湖莊園接待烏克蘭總統澤倫斯基（左），雙方在會談前握手致意。（法新社）

烏俄戰爭露出終戰曙光？美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基28日在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行長達3小時的會談。據《CNN》報導，雙方雖未宣佈重大突破，但一致認為和平協議已完成90%。川普樂觀表示雙方「非常接近」達成協議，但也坦言剩下的10%涉及領土割讓與札波羅熱核電廠歸屬等「非常棘手」的議題，預計未來幾週將是關鍵。

先熱線普廷 川普讚俄方「沒炸核電廠」

值得注意的是，在與澤倫斯基會面前，川普先與俄羅斯總統普廷通話超過1小時。川普在會後記者會上並未掩飾對莫斯科立場的同情，甚至稱讚普廷在處理札波羅熱核電廠議題上「表現不錯」，理由是「他沒有轟炸該電廠」。川普更透露將在會後再次與普廷通話，顯示其在烏俄之間穿梭的強勢主導權。

施壓割地求和？川普：拖越久丟越多

針對最敏感的領土議題，川普暗示烏克蘭應考慮在當前戰線停火並做出讓步。他直言：「有些土地已經被佔領，有些可能正岌岌可危，未來幾個月可能被奪走更多。」川普反問烏克蘭方：「現在達成協議是否比較有利？」暗示時間並不站在烏克蘭這一邊。

相較於今年2月雙方首次會面時的緊繃氣氛，此次海湖莊園會談氣氛顯著改善。川普公開稱讚澤倫斯基是「非常努力且勇敢的紳士」。澤倫斯基也展現柔軟身段，多次感謝川普的調停努力。雖然並未當場簽署協議，但川普強調談判已進入「最後階段」（Very final stages），若無法達成協議，戰爭恐將持續並造成數百萬人喪生。

