收賄逾800萬！南韓前第一夫人金建希涉貪 檢偵結控「賣官鬻爵」

南韓負責偵辦前第一夫人金建希弊案的獨立檢察組29日召開記者會，公布長達半年的調查結果。（法新社資料照）

南韓負責偵辦前第一夫人金建希弊案的獨立檢察組（獨檢組）29日召開記者會，公布長達半年的調查結果，指控金建希「賣官鬻爵」，收賄近4億韓元。

《韓聯社》報導，金建希共涉入7起收賄案，獨檢組直指其為「現代版賣官鬻爵」，涉案金額共3億7725萬韓元（約新台幣827萬元），包含價值約1億4000萬韓元（約新台幣307萬元）的高價繪畫作品、1億38萬韓元（約新台幣220萬元）的奢侈品牌項鍊等。

獨檢組將涉案的統一教（Unification Church，現稱世界和平統一家庭聯合會）領袖韓鶴子、統一教前幹部尹永浩（音譯）、俗稱「乾津法師」的僧人全成培（音譯）、前檢察官金相玟等5人逮捕起訴；另對建設公司瑞熙建設會長李鳳官、旅美牧師崔在英（音譯）等7人提起公訴，但未提捕。

金建希弊案獨檢組今年7月2日揭牌成立，至今展開了近6個月的偵查，期間共對66人提起公訴，其中20人被批捕。

