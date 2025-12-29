美紐約地鐵將全面告別31年票卡系統！每年可省下6億維護費

美國紐約地鐵今年底全面停止都會卡（MetroCard）購買與儲值，轉為使用非接觸支付系統OMNY。（美聯社）

美國紐約地鐵將於12月31日全面停止「都會卡（MetroCard）」購買與儲值，轉為使用非接觸支付系統OMNY，預估每年可省下2000萬美元（約新台幣6.2億元）維護費。

據《美聯社》報導，紐約地鐵於1904年啟用，1953年推出代幣形式的車票，目前的都會卡則是在1994年採用，陪伴紐約人31年之久，如今跟著代幣一樣將退出歷史舞台。

請繼續往下閱讀...

非接觸支付系統OMNY是在2019年開始推廣，已運用在超過90％的紐約地鐵和公車上，民眾若不想綁定信用卡或在手機上使用，也可以購買儲值形式的OMNY實體卡。

都會卡在停止購買與儲值之後，若裡面有餘額仍可繼續使用到2026年，紐約大都會運輸署（MTA）並未說明確切期限，僅表示在最終日期到來之前將會公告。

不過，有部分批評人士質疑OMNY可以用來收集個資、掌控民眾移動蹤跡。曼哈頓70歲老者米諾爾（Ronald Minor），是少數仍使用都會卡的乘客之一，他抱怨當局此舉是將老人邊緣化；在紐約港務局站搭車的男子薩凱蒂（John Sacchetti），則認為轉換為OMNY需要時間適應，之後只要習慣了就好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法