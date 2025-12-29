為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    與澤倫斯基會談前　川普：已與普丁進行富成效通話

    2025/12/29 02:00 中央社

    美國總統川普今天表示，他於稍晚在佛羅里達州與烏克蘭總統澤倫斯基會談前，已經先與俄羅斯總統普丁進行「良好、富有成效的」的通話。

    法新社報導，川普在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文說，與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於當地時間下午1時會談之前，「我剛與普丁（Vladimir Putin）總統進行非常良好而且富有成效的通話」。

    川普與澤倫斯基將在川普位在佛州棕櫚灘（Palm Beach）的私人俱樂部海湖俱樂部（Mar-a-Lago）會面，川普正在那裡度假。

    美聯社報導，澤倫斯基上午抵達邁阿密（Miami）時表示，兩人下午計劃討論安全和經濟協議。他說，將在會談中提出「領土問題」，因為莫斯科與基輔就烏東部頓巴斯地區（Donbas）未來的歸屬存在分歧。

    在與川普會面前，澤倫斯基今天表示，他已與英國首相施凱爾（Keir Starmer）通電話，向對方說明「前線局勢和俄羅斯襲擊造成的後果」。

    他在社群平台X上發文說：「謝謝你，基爾（施凱爾的名字），一直持續進行協調！」澤倫斯基辦公室表示，與川普會談後他將與其他盟國領袖通電話。

    川普上述發文同時指出，他與澤倫斯基將在海湖俱樂部主餐廳會面，屆時媒體將獲准進場。（編譯：何宏儒）1141229

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播