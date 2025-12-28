為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    強烈風暴侵襲波羅的海 立陶宛3國數萬戶停電

    2025/12/28 23:01 中央社
    波羅的海地區28日遭遇強烈風暴侵襲，立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞多地出現近颶風級陣風，造成廣泛停電、道路中斷及民宅受損。圖為波羅的海風暴導致的巨浪拍打海岸。（歐新社）

    波羅的海地區28日遭遇強烈風暴侵襲，立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞多地出現近颶風級陣風，造成廣泛停電、道路中斷及民宅受損。3國救援單位通報數百起樹倒與建物毀損事件，所幸未傳出重大傷亡。

    立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛於27日晚間至28日清晨風勢強勁，沿海城市克萊佩達（Klaipeda）陣風一度達每秒31公尺，接近颶風標準。電力公司ESO指出，清晨約有7000戶停電，至下午仍有約2000戶尚未恢復供電。

    當地消防隊自夜間起已處理逾30起倒樹壓道路或電線事故。阿利圖斯（Alytus）地區則通報主要耶誕樹遭強風吹倒，所幸無人受傷。

    拉脫維亞公共媒體（LSM）報導，拉脫維亞國家消防與救援局表示，截至中午已接獲284起風災通報，其中首都里加（Riga）地區災情最為嚴重，包括倒樹壓車、道路封阻及多處屋頂被掀落。里加藝術學院的歷史建築部分屋頂遭掀起，2座裝飾塔受損，但校方表示不影響後續運作。

    電力公司指出，拉脫維亞全國一度約7000戶停電，主要集中在中部與沿海地區，搶修人員仍持續排除故障。

    強風吹襲亦影響航空運作，里加機場部分航班轉降他地或取消，但28日上午起大多航班已恢復正常。

    愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，愛沙尼亞救援局統計至週日早上已處理381起事故，集中在西部與北部。部分地區出現倒樹引發車禍、電線掉落起火，以及公寓屋頂遭強風吹走的情況。

    當地電力公司表示，28日上午約有8000戶停電，風暴高峰時一度達1萬2000戶。救援局指出，因部分倒樹已由地方政府或民眾先行清理，實際災情可能高於通報數字。

    波羅的海3國氣象機構稍早皆對沿海地區發布橙色或紅色「危險天氣」警報，風速普遍超過每秒20公尺，局部地區陣風突破30公尺。

    道路上除倒樹外，部分地區也因降雪與結冰增加行車風險，政府單位呼籲民眾避免不必要的外出。

