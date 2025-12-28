為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    對日來硬的！中國國際航空「仙台~大連~北京」 停航至明年10月底

    2025/12/28 19:34 編譯張沛元／綜合報導
    2025年10月30日，中國國際航空1架客機降落南韓釜山金海機場。（路透）

    2025年10月30日，中國國際航空1架客機降落南韓釜山金海機場。（路透）

    日本媒體28日報導，目前取消中的中國國際航空（Air China）的「（日本）仙台～大連～北京」定期航線，將從原本停航至2026年3月底，延長至明年10月底。

    報導中稱延長取消該航班的原因是航班調度，但從該航空公司在北京當局勸阻民眾赴日旅遊後於12月初宣布暫停「仙台～上海」航線來看，不排除延長停航「仙台～大連～北京」也近期中日關係緊張有關。

    中國國際航空今年7月以航班調度為由，宣布從10月27日起到2026年3月27日暫停「仙台～大連～北京」航線；由於宣佈停航時間點早於日相高市早苗在11月上旬發表、導致中日外交齟齬的「台灣有事」說，7月份的停航宣布應與「台灣有事」說無關；但如今再次以航班調度為由宣布延長停航，實難排除受近期雙邊關係緊張影響的可能性。

    中國國際航空1994年9月開闢「仙台～大連～北京」航線，期間曾因重整路線與新冠疫情而停航，疫後復航到今年10月底停航前為每週2班。

    此外，中國國際航空的「仙台～上海」航線也以航班調度為由從本月16日起到明年3月28日停航；至於2024年底開航的大灣區航空「仙台～香港」航線雖仍持續營運，但也預定從明年3月15日起停航，屆時仙台機場將徹底沒有往返中國的航班。

