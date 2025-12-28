居酒屋女員工「徒手塞嘴」偷吃客人餐點 噁爛片曝光大炎上！

東京一間居酒屋幾名女員工自拍惡搞影片，偷吃顧客的餐點，還非常不衛生的徒手抓菜塞入口中。（圖翻攝自X）

東京一間居酒屋近日在日網大炎上！幾名女員工自拍惡搞影片，偷吃顧客的餐點，還非常不衛生的徒手抓菜塞入口中，並將影片上傳Tiktok，結果被Tiktok的追蹤者爆料出來，進而被轉發到其他社群，讓日本網友炸鍋。沒想到其中一名當事女員工事後私訊轉發的人，威脅刪除影片，讓輿論進一步延燒。

近日IG和X平台瘋傳一段原本在Tiktok出現的女員工偷吃客人餐點影片，據悉事發於東京都港區的串烤居酒屋「スミビヤ田町本店」，可以看到至少3名女員工在後廚準備給客人上菜時，徒手輪流抓取餐盤上的食物往嘴裡塞，過程中還不斷發出訕笑聲，甚至得意的對鏡頭展示。

轉傳的人指稱，這些員工是為了讓客人早點離開，所以偷吃把餐點分量減少，讓客人快點吃完。影片曝光後隨即造成炎上，當事店家被灌爆，但目前業者尚未出面回應。

而這些脫序行為敗露後，其中一名女員工還私訊轉傳的人：「我是影片中出現畫面、在該店工作的相關人員。該影片是在未經許可的情況下被上傳，目前已引發炎上與誹謗中傷。我已經向TikTok通報，但仍希望您能儘速刪除該影片。該影片屬於未經授權使用，構成肖像權侵害與名譽損害。相關證據已經保存完畢，對TikTok的申訴程序也已完成。若您仍未刪除影片，將透過律師及相關機構正式處理此事。」該名女員工還下通牒，稱轉傳者若未限時刪除，就會報警。

日本網友紛紛傻眼表示，「以為一提到警察、律師、提告就能嚇到人，這種手法在現在這個時代早就不管用了。誹謗中傷？哪裡有誹謗、哪裡有中傷？只是把你做過的破事公開而已，有意見的話，去跟把影片曝光的自家人說不就好了？」、「就算拿去給警察看，這傢伙做的事情反而更嚴重吧，她該不會真的以為這樣就能嚇到人、讓人把影片刪掉吧？」、「說到底，這支影片根本不是偷拍也不是什麼非法拍攝，當初還是你們自己人上傳的耶」。

スミビヤ田町本店

アルバイト



備考 : すぐ退店させるためにつまみ食い pic.twitter.com/8nSxajcaPZ — DEATHDOL NOTE （地底用） （@deathdolnote） December 27, 2025

脫序行為炎上後，其中一名當事女員工事後私訊轉發的人，威脅刪除影片。（圖翻攝自X）

