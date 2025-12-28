為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    制衡審計法院權力 義大利擬鬆綁政府標案監管

    2025/12/28 22:24 中央社
    義大利國會今天表決通過一項改革方案，鬆綁政府採購案的監管與罰則，但審計部門和在野黨國會議員抨擊此舉可能浪費公帑，甚至助長違法亂紀。圖為義大利總理梅洛尼。（路透檔案照）

    義大利國會今天表決通過一項改革方案，鬆綁政府採購案的監管與罰則，但審計部門和在野黨國會議員抨擊此舉可能浪費公帑，甚至助長違法亂紀。此案預計明年春季交付全民公投。

    路透報導，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）政府2年前提出這項改革方案，旨在限縮該國審計法院權力；審計法院是負責監督公帑、確保符合遵守義國與歐洲聯盟（EU）法規最具影響力的機構。

    義大利參議院今天以93票贊成對51票反對，通過這項改革案後，此案預計明年春季交付全民公投。

    梅洛尼主導的右翼政府常和義大利司法部門發生衝突，包括指控法官立場偏左和阻礙當局推動公共工程及移民政策。根據改革方案，因行政疏失導致浪費公帑的採購人員，對其裁處罰款不得超過公帑損失30%或相當於2年薪資的金額。

    法案還納入「沉默代表同意」條款，若招標機關針對某項支出核准向審計法院諮詢意見，該法院須於30天內回覆，否則這項支出核准將視為有效，且招標機關日後免受行政裁罰。

    羅馬當局指出，此次改革有助加速審批流程，並使政府單位因擔心審計法院究責遲未簽署公共工程計畫的情況減少，從而促進經濟發展。

    不過，審計法院成員與在野黨國會議員示警，此舉將造成浪費公帑和助長違法亂紀。

