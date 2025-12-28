幾內亞總統大選 軍政府政變上台可望正名洗白

政變上台的幾內亞軍政府領導人頓波雅，可望在28日的總統大選中勝出。圖為頓波雅25日在首都康納克立出席選前最後1場造勢活動。（法新社）

西非國家幾內亞（Guinea）28日舉行總統大選，為該國自2021年發生軍事政變以來首場選舉。分析家指出，由於反對勢力遭到打壓，軍政府領導人頓波雅（Mamady Doumbouya）可望在總統大選中勝出。

約670萬名已登記選民將在全國約2.4萬個投票所投下神聖一票，結果可望在48小時內出爐；倘若無任何1名候選人一舉拿下過半選票，將進行第二輪投票。

28日的總統大選，是1場始於頓波雅4年前發動政變推翻掌權10多年的民選總統康得（Alpha Conde）權力轉移的最高潮。批評人士說，憑藉打壓主要反對派與異議人士，頓波雅在多達9人參選的總統大選中，幾乎是打遍天下無敵手。頓波雅若順利當選，將展開為期7年總統任期。

另外8名參選人中勉強可與頓波雅匹敵者，是代表「幾內亞民主陣線」（Democratic Front of Guinea）、但知名度不高，曾在前朝康得政府擔任教育部長的巴爾德（Yero Balde）。

至於反對陣營的2名候選人、前總理柯雅特（Lansana Kouyate）與前政府部長卡巴（Ousmane Kaba），被以技術問題禁止參選；長期反對派領袖塞盧．狄亞洛（Cellou Dalein Diallo）與托赫（Sidya Toure），則被迫流亡海外。

特種部隊出身的頓波雅2021年9月發動政變奪權，為自1958年幾內亞脫離法國殖民統治獨立以來的第三場政變，政變理由是上台多年且年事已高的民選總統康得治理無方，而且未能提供人民安保。

各國領袖在幾內亞政變過後，曾施壓新成立的軍政府盡快恢復文人統治，但不滿康得統治的幾國人民當時多傾向支持軍政府。分析家稱28日的投票將開啟幾內亞歷史新篇章，標誌幾國重返國際社會。

幾內亞擁有豐富礦產資源，還是全球最大用於生產鋁的鋁礬土出口國；但根據聯合國世界糧食計畫署（WFP）資料，在1500萬幾內亞人口中，逾半數正飽受貧困與糧食不安全所苦。

幾內亞選民28日在首都康納克立的1處投票所排隊，等候投票支持屬意的總統候選人。（法新社）

