嗆阻礙烏俄和平！俄警告歐洲若駐軍 將成攻擊「合法目標」

俄羅斯外交部長拉夫羅夫，在「川澤會」前開腔斥責歐洲阻礙烏俄和平。（美聯社）

在烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統川普準備會面前，俄羅斯外交部長拉夫羅夫在《塔斯社》28日刊登的訪問中表示，歐洲和歐盟是「和平的主要障礙」。他還揚言，如果歐洲軍隊駐紮在烏國，他們將成為俄軍的「合法目標」。

《彭博》報導，拉夫羅夫指出，「美國政府換屆後，歐洲和歐盟已成為（烏俄）和平的主要障礙」。他的言論發表之際，澤倫斯基和川普準備在美東28日下午1時在川普位於佛州棕櫚灘的「海湖莊園」會晤，尋求推進烏俄和平方案。

請繼續往下閱讀...

在前往美國途中，澤倫斯基27日先在加拿大會見加國總理卡尼。在與川普會晤前，澤倫斯基和卡尼還與十幾位歐洲國家領袖及北約秘書長呂特舉行視訊通話，以協調各方立場。

11月，白宮提出一項包含28點的和平計畫，但被認為對俄國有利，並要求烏國做出重大讓步。此後，歐洲領袖在幫助烏國就新的和平框架進行談判方面發揮關鍵作用。

拉夫羅夫告訴塔斯社，烏克蘭和歐洲都沒有表現出進行建設性談判的意願，並補充說，如果歐洲軍隊駐紮在烏克蘭，他們將成為俄軍的「合法目標」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法