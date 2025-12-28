保加利亞加入歐元區 硬幣設計充滿國族色彩

23日在保加利亞首都索菲亞的1場儀式上展示的1枚保國版2歐元的硬幣背面，印有保國知名僧侶「希倫達爾的聖佩修斯」的圖案。（法新社）

隨著保加利亞將於2026年1月1日加入歐元單一貨幣區，屆時保國版的歐元硬幣將出現包括岩石雕刻、聖人與僧侶等的新圖案。

這些圖案本就存在於保國自1881年起採用的貨幣「列弗」（lev）上。列弗意指「獅子」。歐元硬幣正面為各國一致的共同面，背面則任由各國自行設計。

其中保國版的1、2、5、10、20與50分的歐元硬幣，將印上描繪騎士戰勝獅子的岩石浮雕「馬達拉騎士」（Madara Rider）。「馬達拉騎士」創作於保加利亞帝國成立初期的8世紀初，位於保國東北部馬達拉村附近1處懸崖上．該處在1979年被列入聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產名單。

至於保國版1歐元硬幣上的「里拉的聖約翰」（John of Rila），則是西元876年到946年的1名據稱長年隱居山中樹洞的隱士，被視為保加利亞守護者與該國最大修道院里拉修道院（Rila Monastery）的創始人。

最後是保國版2歐元硬幣上的「希倫達爾的聖佩修斯」（Saint Paisius of Hilandar），他是18世紀亞陀斯山上的東正教修道院的僧侶，著有與保加利亞民族復興有關的重要著作；硬幣邊緣刻有銘文：「天佑保加利亞」。

