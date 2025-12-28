為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    保加利亞加入歐元區 硬幣設計充滿國族色彩

    2025/12/28 16:30 編譯張沛元／綜合報導
    23日在保加利亞首都索菲亞的1場儀式上展示的1枚保國版2歐元的硬幣背面，印有保國知名僧侶「希倫達爾的聖佩修斯」的圖案。（法新社）

    23日在保加利亞首都索菲亞的1場儀式上展示的1枚保國版2歐元的硬幣背面，印有保國知名僧侶「希倫達爾的聖佩修斯」的圖案。（法新社）

    隨著保加利亞將於2026年1月1日加入歐元單一貨幣區，屆時保國版的歐元硬幣將出現包括岩石雕刻、聖人與僧侶等的新圖案。

    這些圖案本就存在於保國自1881年起採用的貨幣「列弗」（lev）上。列弗意指「獅子」。歐元硬幣正面為各國一致的共同面，背面則任由各國自行設計。

    其中保國版的1、2、5、10、20與50分的歐元硬幣，將印上描繪騎士戰勝獅子的岩石浮雕「馬達拉騎士」（Madara Rider）。「馬達拉騎士」創作於保加利亞帝國成立初期的8世紀初，位於保國東北部馬達拉村附近1處懸崖上．該處在1979年被列入聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產名單。

    至於保國版1歐元硬幣上的「里拉的聖約翰」（John of Rila），則是西元876年到946年的1名據稱長年隱居山中樹洞的隱士，被視為保加利亞守護者與該國最大修道院里拉修道院（Rila Monastery）的創始人。

    最後是保國版2歐元硬幣上的「希倫達爾的聖佩修斯」（Saint Paisius of Hilandar），他是18世紀亞陀斯山上的東正教修道院的僧侶，著有與保加利亞民族復興有關的重要著作；硬幣邊緣刻有銘文：「天佑保加利亞」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播