終戰談判亮底牌！烏克蘭擬棄北約會籍 換美國安全防護傘

美國總統川普（左）與烏克蘭總統澤倫斯基（右）10月在白宮會晤。兩人將於12月28日在佛州海湖莊園再度聚首，商討終結烏俄戰爭的和平協議。（路透資料照）

烏俄戰爭即將邁入第4個年頭之際，烏克蘭總統澤倫斯基預定於美東時間28日下午抵達佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago），與美國總統川普展開關鍵會談。據《美聯社》最新報導，雙方談判團隊已擬定近9成和平協議內容，核心籌碼交換逐漸明朗：烏克蘭準備放棄加入北大西洋公約組織（NATO），以換取美國提供「類北約等級」的安全保障；同時，澤倫斯基更首度拋出在烏東建立「非軍事區」（DMZ）的構想。

在會晤川普之前，澤倫斯基先於加拿大哈利法克斯（Halifax）會見加拿大總理卡尼（Mark Carney）。卡尼除痛批俄軍近期對基輔的空襲是「野蠻行徑」，更宣佈加碼提供25億加幣（約新台幣585億元）的經濟援助，協助烏克蘭戰後重建。澤倫斯基強調，唯有對俄羅斯施加足夠壓力，並獲得盟友強力支持，才能在談判桌上取得優勢。

報導指出，美烏談判代表近期頻繁交換和平方案草案，其中最關鍵的突破在於安全架構。美方同意向烏克蘭提供類似給予北約成員國的安全保障，作為交換，澤倫斯基表態願放棄加入北約。這是烏克蘭為換取未來免受俄國侵略，所做出的重大戰略讓步。

領土爭議核心：戰線凍結 vs. 非軍事區

針對最棘手的領土問題，川普先前曾暗示應「就地停火」（stop at the battle line），意味著俄羅斯可保有佔領地。對此，澤倫斯基在會前透露談判底線，表示若俄軍同步撤離，烏軍願從東部頓巴斯（Donbas）工業重鎮撤軍，將該地劃為由國際部隊監管的「非軍事區」。

然而，雙方分歧仍大。澤倫斯基點名札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠歸屬權、戰後重建資金，以及停火監測機制仍是未解難題。

克里姆林宮強硬：寸土不讓

相較於烏方的彈性，莫斯科態度依舊強硬。俄國總統普廷堅持烏克蘭必須承認俄國對克里米亞及烏東、烏南4州的領土主權，並要求烏軍撤出俄軍尚未佔領的頓巴斯區域。普廷外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）更向俄媒《工商日報》（Kommersant）抱怨，美方提案經烏克蘭與歐洲盟友修改後，條件變得「更糟」，暗示談判恐將曠日廢時。

