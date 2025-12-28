為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    烏俄戰爭近4年 首見2港人加入烏軍陣亡

    2025/12/28 17:42 中央社
    港媒報導，2名香港青年當地時間26日在烏克蘭南部的札波羅熱執行任務時遇襲身亡，是烏戰近4年來首度有香港人在戰場陣亡。圖為烏克蘭北部切爾尼戈夫（Chernihiv）地區23日遭無人機襲擊後起火。（法新社）

    港媒報導，2名參加烏克蘭部隊的香港青年，當地時間26日在烏克蘭南部的札波羅熱執行任務時遇襲身亡，是烏俄戰爭爆發近4年來首度有香港人在戰場陣亡。香港入境處27日證實已接獲家屬求助，正在了解情況，並將依家屬意願提供可行協助。

    香港商報今天報導，陣亡的這2名香港籍士兵分別為23歲及30歲，是在11月中下旬抵達烏克蘭加入部隊，並接受約1個月的訓練，隸屬烏克蘭陸軍機械化步兵第141輕裝甲化旅。

    根據報導，當地時間26日傍晚，這2名香港籍士兵與1名捷克籍士兵位在札波羅熱（Zaporizhzhia）附近一個烏軍控制區內，在執行拯救及偵察任務時遇襲身亡。而2名香港籍士兵遺體仍留在前線林區內，尚未取回。

    報導提到，這2名香港青年曾分別在法國外籍兵團第一團及第四團服役。而在2人陣亡前，至少已有4名香港人加入烏軍參戰。

    報導提到，香港入境處27日在回覆媒體查詢時，證實已接獲家屬求助，並即時透過中國外交部駐香港公署及中國駐烏克蘭大使館了解情況，包括2人的身分。此後會繼續與公署、大使館及家屬保持聯繫，積極追蹤進展，並按當事人家屬的意願提供適當意見及可行協助。

