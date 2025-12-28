為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    與藥局競爭！日本LAWSON明年擬推非處方藥宅配

    2025/12/28 16:52 編譯孫宇青／綜合報導
    日本LAWSON便利商店最快明年推出非處方藥訂購宅配服務。（歐新社）

    日本LAWSON便利商店最快明年推出非處方藥訂購宅配服務。（歐新社）

    日本《讀賣新聞》旗下英文報紙《日本新聞》（The Japan News）28日報導，日本連鎖便利商店Lawson會長兼社長竹增貞信表示，該公司計畫最早在2026年推出非處方藥宅配服務，允許顧客在線上訂購感冒藥等非處方藥，並送貨上門。

    日本Lawson部分門市販賣非處方藥（第2、3類醫藥品），如感冒藥、止痛藥、貼布等，但通常必須在持有執照的「登錄販售人員」在場才能販售，且服務時間為早上8點到晚上10點，而非24小時。

    隨著藥品銷售監管規定即將放寬，竹增貞信在最近一次採訪中表示，Lawson希望「在遠端銷售藥品，並送貨上門」。他表示，在與相關部門協商後，該服務將於「明年或後年」啟動。

    此外，Lawson還計畫增加銷售藥品的門市數量（目前約320家），希望透過提升顧客購藥的便利性，在與藥局日益激烈的競爭中生存下來。

    針對2030財政年度將海外門市數量增至約1萬4000家的計畫，竹增貞信解釋說，其中約1萬2000家將位於中國，同時希望擴大公司在東南亞的門市網路。不過，目前沒有在美國本土開設門市的計畫。日本的Seven & i Holdings（柒和伊控股）目前在美國便利商店市場佔據主導地位。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播