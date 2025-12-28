與藥局競爭！日本LAWSON明年擬推非處方藥宅配

日本LAWSON便利商店最快明年推出非處方藥訂購宅配服務。（歐新社）

日本《讀賣新聞》旗下英文報紙《日本新聞》（The Japan News）28日報導，日本連鎖便利商店Lawson會長兼社長竹增貞信表示，該公司計畫最早在2026年推出非處方藥宅配服務，允許顧客在線上訂購感冒藥等非處方藥，並送貨上門。

日本Lawson部分門市販賣非處方藥（第2、3類醫藥品），如感冒藥、止痛藥、貼布等，但通常必須在持有執照的「登錄販售人員」在場才能販售，且服務時間為早上8點到晚上10點，而非24小時。

隨著藥品銷售監管規定即將放寬，竹增貞信在最近一次採訪中表示，Lawson希望「在遠端銷售藥品，並送貨上門」。他表示，在與相關部門協商後，該服務將於「明年或後年」啟動。

此外，Lawson還計畫增加銷售藥品的門市數量（目前約320家），希望透過提升顧客購藥的便利性，在與藥局日益激烈的競爭中生存下來。

針對2030財政年度將海外門市數量增至約1萬4000家的計畫，竹增貞信解釋說，其中約1萬2000家將位於中國，同時希望擴大公司在東南亞的門市網路。不過，目前沒有在美國本土開設門市的計畫。日本的Seven & i Holdings（柒和伊控股）目前在美國便利商店市場佔據主導地位。

