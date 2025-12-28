日本羽田機場接駁巴士司機感染麻疹！恐有不特定多數民眾接觸

日本東京羽田機場接駁巴士司機確診麻疹，恐有不特定多數的民眾接觸。羽田機場示意圖。（法新社）

小心！日本1名從東京羽田國際機場發車到其他機場的接駁巴士司機確診麻疹，其曾在23日出入東京江東區商場、24日駕駛3趟巴士路線，恐有不特定多數的民眾接觸。

據《讀賣新聞》報導，這名司機於23日下午1時至4時許，在江東區豐洲家居大賣場「VIVA HOME豐洲店」1樓逛街；24日上午9時45分許，他駕駛從東京竹芝・臨海・豐洲出發的巴士前往成田國際機場。

到了24日下午1時45分許，感染麻疹的司機又從成田機場發車返回東京中央區銀座；當天傍晚5時15分許，司機接著從羽田機場發車前往豐洲，可能的接觸者眾多。

東京都政府表示，確診司機沒有海外旅遊史，從23日就開始出現症狀，後續因發燒、眼睛充血、起疹子等情況就醫，截至今天（28日）上午為止，已掌握職場30名接觸者進行觀察。

東京當局呼籲，若有民眾在上述時間出入過同場所，千萬不要再搭乘大眾運輸工具，假如有發燒、起疹、咳嗽、流鼻水、眼睛充血等麻疹症狀要迅速就醫。

