為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    驅熊神器！日本研發「怪獸狼」廣獲好評有望出口

    2025/12/28 14:46 編譯孫宇青／綜合報導
    太田精器研發的「怪獸狼」，被認為能有效驅趕熊族。（擷取自《每日新聞》網站）

    太田精器研發的「怪獸狼」，被認為能有效驅趕熊族。（擷取自《每日新聞》網站）

    日本今年「熊害」嚴重，如何嚇阻熊類傷害人類成為當務之急。由北海道精密機械加工公司太田精器研發的機械「怪獸狼」（Monster Wolf），在這場恐慌中意外走紅，甚至有印度客戶洽詢能否嚇跑大象，有望出口。

    《每日新聞》26日報導，「怪獸狼」能發出嚎叫、咆哮並閃爍紅眼，乍看之下似乎只是廉價的噱頭，但實際上，當紅外線感應器偵測到有動物靠近時，它會自動啟動，做出轉動頭部、紅眼閃爍、藍色LED燈閃爍等功能，並發出響亮的聲音來嚇退動物。

    這款仿狼機器人能發出如同汽車喇叭般響亮的聲音，並隨機播放約50種不同的聲音，包括動物嚎叫和人聲，以防止動物對單一聲音產生適應性。這些聲音均採用人工智慧技術和無版權素材製作而成。

    近期，該產品的諮詢量增加2倍，其中包括約10個來自海外的諮詢，例如一位印度客戶詢問它是否也能有效驅趕大象。

    太田精器株式會社開發的「怪獸狼」於2016年首次問世時，因其「滑稽」的外形而遭到嘲笑。當時，電圍欄是驅趕野生動物的主流工具。然而，在租賃試驗證明其有效性和易於維護之後，目前已有約330台「怪獸狼」機器人在農場、動物通道和其他場所投入使用。

    太田精器社長太田裕二（Yuji Ota，音譯）表示：「熊是非常謹慎的動物，而且通常獨來獨往，當聽到巨響時，牠們會認為附近有什麼東西，從而不敢靠近。」

    該公司也正在開發其他產品，例如用於驅趕熊的遙控自走式裝置「狼驅」（Wolf Mover），以及用於徒步旅行或露營時驅趕熊的便攜式「怪獸狼」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播