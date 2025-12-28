驅熊神器！日本研發「怪獸狼」廣獲好評有望出口

太田精器研發的「怪獸狼」，被認為能有效驅趕熊族。（擷取自《每日新聞》網站）

日本今年「熊害」嚴重，如何嚇阻熊類傷害人類成為當務之急。由北海道精密機械加工公司太田精器研發的機械「怪獸狼」（Monster Wolf），在這場恐慌中意外走紅，甚至有印度客戶洽詢能否嚇跑大象，有望出口。

《每日新聞》26日報導，「怪獸狼」能發出嚎叫、咆哮並閃爍紅眼，乍看之下似乎只是廉價的噱頭，但實際上，當紅外線感應器偵測到有動物靠近時，它會自動啟動，做出轉動頭部、紅眼閃爍、藍色LED燈閃爍等功能，並發出響亮的聲音來嚇退動物。

請繼續往下閱讀...

這款仿狼機器人能發出如同汽車喇叭般響亮的聲音，並隨機播放約50種不同的聲音，包括動物嚎叫和人聲，以防止動物對單一聲音產生適應性。這些聲音均採用人工智慧技術和無版權素材製作而成。

近期，該產品的諮詢量增加2倍，其中包括約10個來自海外的諮詢，例如一位印度客戶詢問它是否也能有效驅趕大象。

太田精器株式會社開發的「怪獸狼」於2016年首次問世時，因其「滑稽」的外形而遭到嘲笑。當時，電圍欄是驅趕野生動物的主流工具。然而，在租賃試驗證明其有效性和易於維護之後，目前已有約330台「怪獸狼」機器人在農場、動物通道和其他場所投入使用。

太田精器社長太田裕二（Yuji Ota，音譯）表示：「熊是非常謹慎的動物，而且通常獨來獨往，當聽到巨響時，牠們會認為附近有什麼東西，從而不敢靠近。」

該公司也正在開發其他產品，例如用於驅趕熊的遙控自走式裝置「狼驅」（Wolf Mover），以及用於徒步旅行或露營時驅趕熊的便攜式「怪獸狼」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法