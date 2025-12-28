中國高官縱享極樂！四川前副省長任內長期出入會所

中國四川省前副省長葉寒冰，任內長期接受招待出入會所。（圖擷自微博）

中國高官玩很大！中共中央紀律檢查委員會、國家監察委員會，27日通報「7起違反中央8項規定精神典型問題」，排在第1的就是四川省前副省長葉寒冰，他在任內長期接受招待出入會所。

據了解，葉寒冰2018年接任四川省副省長後，兼任省公安廳廳長、黨委書記等職務。不過，今年5月21日，他涉嫌嚴重違紀違法於任內落馬遭到調查，11月24日被雙開（開除黨籍、公職）並移送法辦。

中共中央紀委、國家監委最新的公告顯示，葉寒冰於2018至2025年期間，多次違規接受業者安排的宴請並飲用高價酒水、長期出入私人會所聚餐飲酒、多次接受業者安排的旅遊。

另外，葉寒冰在四川省政府已為其配備1輛座車下，違規佔用其他2輛公務車並長期使用。從實際案例來看，葉寒冰2020年9月帶著家人、朋友到外地旅遊，無論是門票或車輛都由下屬單位安排，食宿費用則由業者支付。

中國網友得知消息後議論紛紛，不少人直呼「一查一個準，哪有乾淨的」、「不知玩了多少女人」、「活該被拉下來」；也有人認為這點問題不應該被抓，顯然是在諷刺以中國官場的腐敗程度來說，葉寒冰的行為算是小兒科了。

