配合北京？俄外長拉夫羅夫表態「反對任何形式台獨」 加碼警告日本

俄羅斯外交部長拉夫羅夫重申俄方反對任何形式的台灣獨立，並警告日本應仔細思考其軍事化路線的後果。 （路透資料照）

俄羅斯與中國的戰略協作持續深化，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）28日公開重申莫斯科在台灣問題上的立場，不僅表態「反對任何形式的台灣獨立」，更在同一場合點名警告日本，應對其軍事化路線「仔細思考」。

據《路透》報導，拉夫羅夫是在接受俄羅斯官方媒體《塔斯社》（TASS）專訪時發表上述言論。在訪談紀錄中，拉夫羅夫明確表示，俄羅斯反對台灣以任何形式尋求獨立，並堅定認為台灣是中國領土不可分割的一部分。這番言論延續了俄羅斯近年來在印太議題上與北京保持高度一致的外交路線。

自俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯在外交與經濟上日益依賴中國，因此在台灣議題上的表態也愈發強硬，多次在國際場合附和北京的「一中原則」論述，以此換取中國在歐洲戰場上的政治支持。

除了針對台灣議題表態，在接受俄羅斯《塔斯社》專訪時，拉夫羅夫也敦促日本要「仔細思考」（think carefully）他所描述的「朝向軍事化發展的路線」。

