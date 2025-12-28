為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    乾旱抽水釀地陷危機 土耳其中部天坑暴增吞噬農田

    2025/12/28 15:02 即時新聞／綜合報導
    土耳其中部科尼亞平原（Konya），出現驚人天坑。（路透）

    土耳其近日中部農業區，出現規模驚人的巨大天坑，有的直徑超過30公尺、深達數十公尺，宛如大地突然裂開的傷口，不僅震撼當地居民，也為農業安全敲響警鐘，專家指出，這些天坑並非偶然，而是氣候乾旱與人為過度開採地下水長期累積的結果。

    綜合媒體報導，土耳其災害與應急管理局（AFAD）統計，目前全國已記錄684個天坑，其中科尼亞省就高達534個，視為重災區。該地區是土耳其重要的糧食生產基地，約占全國可耕地的11%，如今卻面臨土地塌陷、農田被吞噬的嚴峻威脅，令農民憂心忡忡。

    專家分析，天坑形成背後存在多重因素。首先是氣候變遷導致乾旱加劇，近年降雨量明顯減少，加上氣溫上升，使水分蒸發速度加快，地下水補注不足，研究顯示，當地地下水位每年平均下降約4至5公尺，地層失去支撐後，便容易發生塌陷。

    另一方面，人為因素同樣不可忽視。為維持農業灌溉與民生用水，農民大量鑽井抽取地下水，官方資料顯示，自1970年代以來，部分地區地下水位已下降超過60公尺，甚至有地方鑽井深達400公尺仍難以取水，顯示水資源已接近枯竭，地下空洞擴大，最終導致地表無預警崩塌。

    面對天坑持續增加的危機，專家呼籲政府加強地下水管理，推動節水農業與長期監測機制，否則，這些不斷擴大的天坑，恐怕不只吞噬農田，也將動搖國家農業發展，從一個個突然出現的地陷傷口，土耳其正被迫正視水資源失衡帶來的沉重代價。

