    說真話！中國街訪「哪部劇最後是反派勝利」 大量網友暗指中共

    2025/12/28 12:39 即時新聞／綜合報導
    中國街訪「哪部電視劇最後是反派勝利」，中國網友留言暗指中共就是反派。（路透）

    中國街訪「哪部電視劇最後是反派勝利」，中國網友留言暗指中共就是反派。（路透）

    說出內心話！中國1名專做街頭採訪的網紅，近日上傳路人被詢問「哪部電視劇最後是反派勝利」後的回答，沒想到影片上傳後吸引大量中國網友留言，暗指中共就是反派。

    從這段街訪影片可以看到，不少路人在回應問題時會思考一下，給出的答案包括《白蛇傳》（法海拆散許仙與白娘子）、《紅樓夢》（無法掙脫封建禮教）等電視劇。

    不過，有中國網友留言是《建國大業》，這其實並非電視劇而是慶祝中華人民共和國成立60週年的電影，主要講述從抗日戰爭結束到1949年中共建國前夕的故事，讓其他網友嚇得直呼不要亂說話。

    還有人在留言中打出「雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越」等文字，這2句出自於毛澤東1935年所作的〈憶秦娥·婁山關〉，是毛澤東帶領共黨紅軍攻下貴州省婁山關後有感而發，留言者顯然是把毛澤東當成勝利的「反派」。

    1名中國網友則引用唐朝詩人劉禹錫的詩句「沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春」，傳達出「新事物必將取代舊事物」的思想，暗指中共將會被推翻。

