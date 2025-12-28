史無前例！科學家首度從「滅絕動物」提取RNA 復活袋狼再現曙光

瑞典科學家成功從這隻保存於斯德哥爾摩自然歷史博物館、已有130年歷史的袋狼乾燥標本中提取出RNA。這是科學界首度從已滅絕物種的室溫標本中獲得基因運作的關鍵資訊，打破了過去認為RNA難以在常溫下長久保存的認知。（取自Genome Research期刊）

古生物學研究迎來重大突破。瑞典科學家成功從一隻已滅絕130年的「袋狼」（Thylacine，又稱塔斯馬尼亞虎）標本中提取出核糖核酸（RNA）。這是科學界首度從已滅絕物種的乾燥標本中恢復RNA，不僅能讓研究人員了解該物種的基因序列，更能進一步揭示其基因在生前是如何運作與表現的，為「古轉錄組學」（paleotranscriptomics）領域開啟了新頁。

據科學網站《Earth.com》報導，這項發表於《基因組研究》（Genome Research）期刊的研究，由斯德哥爾摩大學（Stockholm University）的弗里德蘭德（Marc R. Friedländer）博士領導。研究團隊使用的標本來自一隻1896年去世的袋狼，其遺體在斯德哥爾摩的博物館中以乾燥狀態保存了一百多年。

一般而言，RNA比DNA更不穩定、更容易分解，因此在古老樣本中極難保存。DNA就像是生物體的遺傳藍圖，告訴科學家該物種擁有什麼基因；而RNA則像是執行者，能顯示出哪些基因在特定組織中是活躍的（即基因表現）。過去只有在永久凍土中保存良好的樣本（如古狼）才曾提取出RNA，此次從室溫保存的乾燥標本中成功提取，令科學界感到振奮。

肌肉與皮膚基因各司其職 還發現古老病毒

研究團隊從袋狼的皮膚和骨骼肌組織中提取RNA，並透過測序確認了其真實性。結果顯示，肌肉組織中的RNA特徵與收縮和能量使用有關，其中包括巨大的肌聯蛋白（titin）；而皮膚樣本則充滿了角蛋白（keratin）基因的RNA片段，這與其保護身體的功能相符。這證明了提取出的RNA具有高度的組織特異性。

此外，研究人員還在樣本中發現了RNA病毒的痕跡。雖然訊號微弱，但這暗示博物館標本可能保存了過去的病毒歷史，若未來能進一步證實，將有助於科學家追蹤病毒隨時間演變的過程。這項技術的成功，意味著全球博物館中數以百萬計的乾燥標本，未來都可能成為研究滅絕物種基因運作的寶庫。

