熊貓返中掀不捨潮 日本動物園推飼養員體驗救觀光

依照日中雙方合作協議，和歌山縣野生動物主題公園「冒險大世界」的大熊貓「良濱」、「結濱」、「彩濱」與「楓濱」，已於今年6月全數返回中國，消息曝光後，不少日本民眾直呼不捨，也讓長年仰賴熊貓人氣的當地觀光面臨衝擊。

綜合外媒報導，為延續話題、吸引遊客回流，園方自11月起推出「大熊貓飼養員體驗活動」，讓民眾化身一日飼養員，近距離感受照顧熊貓的日常，參加者需換上飼養員制服，依流程體驗相關工作內容，活動中甚至安排「模擬抽血檢查」等環節，讓遊客了解熊貓醫療與照護的細節。不過，活動中的「大熊貓」並非真的動物，而是由工作人員扮演，透過互動方式營造臨場感。

大熊貓離開後，對當地旅遊產業帶來明顯衝擊。一名遊覽車公司員工透露，近期團客數量大幅下滑，與2024年相比，客流量約減少一半，營運壓力隨之增加，不只交通業者受影響，地方旅宿業同樣感受明顯，旅館負責人也坦言，大熊貓一直是吸引外地遊客的重要賣點，對住房率貢獻極大，如今熊貓返國後，必須加快規劃各類活動與行銷方案，才能彌補旅客流失。

隨著大熊貓身影消失後，往後如何維持觀光動能，成為地方政府與業者共同面對的新課題。

