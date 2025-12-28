為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    慘！美國男耶誕節拿到新槍在家試射 近500公尺外老婦中彈亡

    2025/12/28 11:52 即時新聞／綜合報導
    美國男子購買克拉克45手槍來當自己的耶誕禮物，孰料在家試射時造成附近住戶死亡。克拉克45示意圖。（路透）

    美國男子購買克拉克45手槍來當自己的耶誕禮物，孰料在家試射時造成附近住戶死亡。克拉克45示意圖。（路透）

    悲劇！美國奧克拉荷馬州科曼奇（Comanche）33歲男子亞當斯（Cody Wayne Adams），花錢購買克拉克45（Glock 45）手槍來當自己的耶誕禮物，孰料25日耶誕節在家試射時擊中0.3英里（約482公尺）外的老婦並致死。

    《ABC》報導，老婦當天坐在住處前廊和家人一起歡度耶誕，左手還抱著1名嬰兒，怎知子彈突然從她的右手射入並鑽進胸腔，救護人員於下午3時15分許抵達現場，但急救無效當場宣告死亡。

    受害者家屬告知前來處理的警員，他們聽到附近有人開了5至7槍左右，死者原本還說著「看來是有人在耶誕節拿到新槍」，沒過多久就突然慘叫一聲倒地不起。

    警方展開調查後，確認亞當斯涉有重嫌，他供稱自己是在後院對著紅牛飲料罐試射，當警員告知他可能造成鄰居死亡時，亞當斯隨即情緒崩潰並痛哭，執法人員則以過失致死罪將其逮捕，法官裁定保釋金為10萬美元（約新台幣314萬元）。

