    國際

    酒駕再犯率高達40％ 南韓警方推新法預防慣犯

    2025/12/28 12:09 即時新聞／綜合報導
    據警方統計，約40%的酒駕者會在五年內再次酒駕。（示意照）。（圖由警方提供）

    南韓人飲酒文化歷史悠久，無論在聚餐、親友聚會、應酬，酒精是不可缺少的必需品，但因酒醉而衍生的社會議題也讓政府頭疼不已。南韓國家警察廳宣布，於明年10月起將開始實施有條件駕照制度，要求酒駕慣犯者，重新申領駕照時，必須安裝酒駕預防裝置。

    綜合韓媒報導，根據今（28日）南韓國家警察廳發布的《2026年道路交通法修改方案》，過去五年內的酒駕慣犯，如若在吊銷駕照兩年後重新取得駕照，必須在其車輛上安裝預防酒駕裝置。

    該裝置偵測到駕駛員處於酒醉狀態，便會主動阻止車輛發動，其安裝費用約300萬韓元（約新台幣6萬多元），警方也表示目前正在與交通管理局討論，未來是否提供裝置租借服務的可能性。

    根據警方統計，約40%的酒駕者會在五年內再次酒駕，因此計劃透過預防措施從源頭「阻止」再犯的可能性，除此之外，還將加重對「毒駕」的懲處。

    對於因服用精神藥物，而導致交通事故者，將從「最高三年監禁或罰款1000萬韓元」（約新台幣21萬元）提高到「最高五年監禁或罰款2000萬韓元」（約新台幣43萬元），另新增條款規定，拒絕接受毒品檢測者最高可判處五年監禁或罰款2000萬韓元（約新台幣43萬元）。

    南韓國家警察廳公共安全交通局局長表示：「我們將嚴厲打擊任何危及公民道路生命安全的行為，並積極改善日常生活中的不便之處。」

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

