中立國神話破滅？瑞士參謀總長認了：無法抵擋全面入侵

長期奉行武裝中立政策的瑞士，其國防能力驚傳重大漏洞。即將於年底卸任的瑞士參謀總長蘇斯利（Thomas Suessli）公開示警，面對俄羅斯帶來的風險升高，瑞士目前「無法自我防禦」以抵擋全面攻擊。他更直言，所謂的中立地位若沒有相應的武力作為後盾，將毫無價值。

據《路透》引述瑞士《新蘇黎世報》（NZZ）報導，蘇斯利在專訪中坦承瑞士武裝部隊面臨嚴峻的裝備缺口。雖然國家已針對非國家行為者的攻擊或網路戰做好準備，但在傳統軍事威脅面前卻顯得脆弱。「我們無法防禦來自遠距離的威脅，甚至是對我們國家的全面入侵，」蘇斯利表示：「令人沉重的是，在真正的緊急情況下，全軍只有三分之一的士兵能獲得完整裝備。」

為了彌補戰力空缺，瑞士正在增加國防開支，推動火砲與地面系統的現代化，並計畫以洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）製造的F-35A戰機汰換老舊機隊。然而，這些計畫面臨預算超支的挑戰，且在聯邦財政緊縮的背景下，購買火砲與彈藥的決策也受到部分人士質疑。

中立需武力捍衛 批公眾缺乏危機感

蘇斯利指出，儘管俄烏戰爭持續且俄羅斯試圖破壞歐洲穩定，但瑞士公眾對軍事的態度並未轉變。他將此歸咎於瑞士地理位置遠離衝突點、缺乏近期戰爭經驗，以及誤以為「中立」本身就能提供保護。

「這是歷史性的錯誤，」蘇斯利強調，「歷史上有許多中立國因手無寸鐵而被捲入戰爭。中立只有在能用武器捍衛時才有價值。」目前瑞士承諾在2032年左右將國防支出佔GDP比例從目前的0.7%提高至1%，但這仍遠低於北約國家設定的目標。

蘇斯利警告，按照目前的進度，瑞士軍隊要到2050年才能完全整備，「考慮到當前的威脅，這時間太長了。」

