因川普冠名取消演出 美甘迺迪中心痛斥樂手作秀索賠3千萬

美國華府「甘迺迪表演藝術中心」，近來增加總統川普冠名改成「川普－甘迺迪中心」，近20年來在該場地主持平安夜爵士演奏會的樂手里德（Chuck Redd），因不滿此事取消今年演出，川普－甘迺迪中心方面痛斥這是政治作秀，並向里德索賠100萬美元（約新台幣3140萬元）。

據《BBC》報導，川普－甘迺迪中心主席、美國前駐德大使格瑞尼爾（Richard Grenell）指責，里德取消演出全然是政治噱頭，對他們這種非營利文化藝術機構造成非常大的影響。

格瑞尼爾表示，里德的平安夜爵士演奏會門票銷售情況慘淡、缺乏贊助，在最後一刻取消更是讓中心損失慘重，因此索賠100萬美元，里德方面對此暫未回應。

據了解，里德此前透露當他在官網、建物上的名稱更改後，決定喊停演奏會。美國民主黨籍俄亥俄州聯邦眾議員貝蒂（Joyce Beatty），則是對於甘迺迪中心爭議發起訴訟，直指這處場地屬於聯邦紀念設施，需要國會討論才能改名。

