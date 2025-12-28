為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    因川普冠名取消演出 美甘迺迪中心痛斥樂手作秀索賠3千萬

    2025/12/28 09:24 即時新聞／綜合報導
    美國華府甘迺迪中心增加總統川普冠名，樂手因此取消演奏會，目前面臨100萬美元索賠。（美聯社）

    美國華府甘迺迪中心增加總統川普冠名，樂手因此取消演奏會，目前面臨100萬美元索賠。（美聯社）

    美國華府「甘迺迪表演藝術中心」，近來增加總統川普冠名改成「川普－甘迺迪中心」，近20年來在該場地主持平安夜爵士演奏會的樂手里德（Chuck Redd），因不滿此事取消今年演出，川普－甘迺迪中心方面痛斥這是政治作秀，並向里德索賠100萬美元（約新台幣3140萬元）。

    《BBC》報導，川普－甘迺迪中心主席、美國前駐德大使格瑞尼爾（Richard Grenell）指責，里德取消演出全然是政治噱頭，對他們這種非營利文化藝術機構造成非常大的影響。

    格瑞尼爾表示，里德的平安夜爵士演奏會門票銷售情況慘淡、缺乏贊助，在最後一刻取消更是讓中心損失慘重，因此索賠100萬美元，里德方面對此暫未回應。

    據了解，里德此前透露當他在官網、建物上的名稱更改後，決定喊停演奏會。美國民主黨籍俄亥俄州聯邦眾議員貝蒂（Joyce Beatty），則是對於甘迺迪中心爭議發起訴訟，直指這處場地屬於聯邦紀念設施，需要國會討論才能改名。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播