中國操作「沖繩主權歸屬」 矢板明夫曝日人反應：中國真的很可笑

矢板明夫指出，日本政治人物與一般民眾看到中媒忽然「熱切關心」沖繩前途時，多數人的直覺反應只有一句話，那就是「中國真的很可笑」。（資料照）

中國社群平台近期流傳盜用影片，在「沖繩主權認定」內容中配上與原影片中日語發音完全不同的字幕，藉此主張「沖繩是中國的領土」，日本政府已對此發聲駁斥，強調沖繩毫無疑問是日本領土。資深媒體人矢板明夫27日發文指出，日本政治人物與一般民眾看到中媒忽然「熱切關心」沖繩前途時，多數人的直覺反應只有一句話，那就是「中國真的很可笑」。

矢板明夫指出，中國各大媒體近期在網路上密集操作「沖繩地位未定論」，美國媒體監測公司「Meltwater」分析，中港媒體11月大量使用「琉球」、「獨立」等關鍵詞，相關文章數量較去年同期暴增約20倍，且幾乎都集中在日本首相高市早苗針對「台灣有事」在國會進行答辯之後，這明顯是宣傳戰。

請繼續往下閱讀...

矢板明夫分析，這些文章都有個共同特徵，就是強調沖繩曾是獨立王國，甚至聲稱 1972年沖繩「返還」時主權並未真正回到日本，質疑日本對沖繩統治的正當性。中方此舉政治意圖不難理解，日本有人談「台灣地位未定」，北京就反過來操作「沖繩地位未定」，試圖在日本國內製造疑慮與恐慌。

不過矢板明夫認為，沖繩獨立的主張在日本社會長期公開、合法存在，只要是不鼓吹暴力、不主張顛覆現行憲政體制，無論是寫書、參選、公開演講，警察都不會找上門。矢板明書也提，自己認識不少主張沖繩獨立的朋友，他們都照常生活、照常投票、照常批評中央政府，而這正是民主社會的日常。

矢板明夫認為，正因為「可以自由主張」，所以沖繩的獨立運動始終停留在少數，2022年《沖繩時報》民調顯示，真正支持獨立者僅約3%，遠低於希望維持現狀或擴大自治權的多數民意，這恰恰說明「民主社會不怕選項多，只怕選項被禁止」。

矢板明夫指出，當日本政治人物與一般民眾看到中國媒體忽然「熱切關心」沖繩前途時，多數人的直覺反應只有一句話：「中國真的很可笑。」一個連自己國內都不准討論分離、不准公投、不准自由結社的政權，卻突然高調談別國領土的「歷史未定論」，這種雙標可說是一點說服力都沒有。

矢板明夫也以台灣為例，強調台灣本來就應該可以自由主張台灣獨立，也可以主張不獨立，或者主張維持現狀，若要做出選擇，唯一正當的裁決者，只有台灣住民投票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法