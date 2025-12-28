為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    唱反調！以色列承認索馬利蘭獨立 歐盟籲尊重索馬利亞主權

    2025/12/28 09:00 中央社
    索馬利蘭民眾當地時間26日上街頭揮舞國旗慶祝獲得以色列外交承認。（法新社資料照）

    索馬利蘭民眾當地時間26日上街頭揮舞國旗慶祝獲得以色列外交承認。（法新社資料照）

    在以色列正式承認非洲東北部的索馬利蘭為「獨立主權國家」後，歐盟今天強調，索馬利亞的主權應受尊重，並呼籲進行對話；索馬利蘭於1991年宣布自索馬利亞獨立。

    法新社報導，以色列昨天宣布正式承認索馬利蘭，自稱共和國的索馬利蘭於1991年單方面宣布自索馬利亞獨立，數十年來努力爭取國際承認。

    歐盟對外事務發言人艾拉努尼（Anouar El Anouni）表示，歐盟「依據索馬利亞聯邦共和國憲法、非洲聯盟（African Union）憲章及聯合國憲章，重申尊重索馬利亞統一、主權及領土完整的重要性」。

    艾拉努尼在聲明中指出：「這對整個非洲之角（Horn of Africa）地區的和平與穩定至關重要。」

    他補充道：「歐盟鼓勵索馬利蘭與索馬利亞聯邦政府展開有意義對話，以化解長期以來的分歧。」

    索馬利亞譴責以色列此舉是「蓄意侵犯」其主權，埃及、土耳其、6國組成的波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）以及總部設在沙烏地阿拉伯的伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation）也同聲表達譴責。

    美聯社報導，20多個主要位於中東和非洲的國家今天攜手伊斯蘭合作組織，發布聯合聲明表態反對以色列承認索馬利蘭。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播