今年第5度訪美 !納坦雅胡週一將會晤川普

以色列總理納坦雅胡（右）週一將與美國總統川普（左）會晤。（路透）

以色列官員今（27日）透露，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）週日將啟程前往美國，並在當地時間週一與美國總統川普（Donald Trump）見面。這會是納坦雅胡今年第5次訪美。

《法新社》報導，川普12月中旬曾告訴媒體，納坦雅胡很可能會在耶誕節假期造訪佛州，上門拜訪他，「他想見我。我們還沒正式安排，但他想見我。」

以色列《新消息報》（Yedioth Ahronoth）週三指出，預期納坦雅胡與川普將討論一系列中東地區議題，內容包括伊朗、以色列-敘利亞安全協議、以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的停火狀況，以及加薩走廊下一階段的停火。

美國媒體Axios週五披露，納坦雅胡與川普會面，是推動加薩進入下一階段的關鍵。Axios同時援引白宮官員的說法指出，川普政府想要盡快宣布巴勒斯坦官僚政府以及國際穩定部隊（ISF）的消息。

Axios還提到，由於納坦雅胡不斷拖延協議進展並破壞停火，川普政府的高層官員感到「越來越沮喪」。

