大雪50車連環撞！日本群馬縣火燒車7.5小時撲滅 釀2死26傷

日本群馬縣關越高速公路昨晚（26日）發生嚴重交通事故。受大雪及路面結冰影響，逾50輛車在水上町路段連環追撞，並引發火燒車，火勢延燒逾7.5小時才完全撲滅。事故已造成2人死亡、26人受傷，其中5人傷勢嚴重。日本警方初步研判，兩輛大貨車因打滑失控，引發後方追撞事故。

據《BBC》報導，這起重大交通事故發生於昨晚7時30分左右，地點位於群馬縣水上町關越高速公路。事發當時，氣象單位已對該區域發布大雪警報。警方初步調查顯示，兩輛大貨車在行駛中疑路面結冰打滑先行發生碰撞，後方車群反應不及，造成至少50輛車連環追撞，場面極度混亂。

追撞發生後，強大撞擊力導致車輛燃油外洩並引發大火。據現場觀測，當時至少有10輛車瞬間陷入火海，形成一條駭人的火龍。當地消防部門出動多輛消防車趕往救災，但受限於天候與現場車陣阻塞，火勢直到事故發生後約7.5小時才被完全撲滅。

警方證實，這起慘劇共造成2人不幸身亡。其中一名死者為居住在東京的77歲女性，另一具遺體則是在一輛燒毀的大貨車駕駛座上被尋獲，身分仍待釐清。傷者部分，除了21人受輕傷外，另有5人傷勢危及生命，均已送往附近醫院搶救中。

