    首頁 > 國際

    瓜地馬拉泛美公路公車墜谷 至少15死19傷

    2025/12/27 21:37 即時新聞／綜合報導
    瓜地馬拉1輛公車墜谷，造成至少15人死亡。（擷取自X平台 @SVInformacion_）

    中美洲國家瓜地馬拉西部今（27日）發生重大交通事故，1輛載有多人的公車墜入泛美公路（Inter-American Highway）峽谷，造成至少15人死亡、19人受傷。

    《路透》報導，當地消防隊發言人阿瑪多（Leandro Amado）告訴媒體：「這起交通意外中有15人死亡（11名男性、3名女性和1名未成年人）。」他補充說，大約有19名傷患已被送往最近的醫院救治。

    《路透》指出，事故發生在索洛拉省（Solola）境內的泛美公路172至174公里路段，該地區以濃霧造成低能見度著稱。

