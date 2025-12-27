瓜地馬拉泛美公路公車墜谷 至少15死19傷

瓜地馬拉泛美公路公車墜谷 至少15死19傷2025/12/27 21:37 即時新聞／綜合報導
瓜地馬拉1輛公車墜谷，造成至少15人死亡。（擷取自X平台 @SVInformacion_）
中美洲國家瓜地馬拉西部今（27日）發生重大交通事故，1輛載有多人的公車墜入泛美公路（Inter-American Highway）峽谷，造成至少15人死亡、19人受傷。
《路透》報導，當地消防隊發言人阿瑪多（Leandro Amado）告訴媒體：「這起交通意外中有15人死亡（11名男性、3名女性和1名未成年人）。」他補充說，大約有19名傷患已被送往最近的醫院救治。
《路透》指出，事故發生在索洛拉省（Solola）境內的泛美公路172至174公里路段，該地區以濃霧造成低能見度著稱。
???????? | TRAGEDIA EN GUATEMALA: Al menos 15 personas murieron y 19 resultaron heridas luego de que un bus cayera a un barranco en el km 174 de la ruta Interamericana. pic.twitter.com/AegsWn7c74— Alerta Mundial （@AlertaMundoNews） December 27, 2025
#Internacional Accidente de bus en Guatemala deja 15 personas fallecidas en la ruta Interamericana.— SVInformación （@SVInformacion_） December 27, 2025
En el kilómetro 174 de la ruta Interamericana en un accidente de transporte colectivo 15 personas perdieron la vida: 11 hombres, tres mujeres y un menor de edad. pic.twitter.com/w52TYTlbMT