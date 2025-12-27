瓜地馬拉泛美公路公車墜谷 至少15死19傷

中美洲國家瓜地馬拉西部今（27日）發生重大交通事故，1輛載有多人的公車墜入泛美公路（Inter-American Highway）峽谷，造成至少15人死亡、19人受傷。

《路透》報導，當地消防隊發言人阿瑪多（Leandro Amado）告訴媒體：「這起交通意外中有15人死亡（11名男性、3名女性和1名未成年人）。」他補充說，大約有19名傷患已被送往最近的醫院救治。

《路透》指出，事故發生在索洛拉省（Solola）境內的泛美公路172至174公里路段，該地區以濃霧造成低能見度著稱。

???????? | TRAGEDIA EN GUATEMALA: Al menos 15 personas murieron y 19 resultaron heridas luego de que un bus cayera a un barranco en el km 174 de la ruta Interamericana. pic.twitter.com/AegsWn7c74

#Internacional Accidente de bus en Guatemala deja 15 personas fallecidas en la ruta Interamericana.

En el kilómetro 174 de la ruta Interamericana en un accidente de transporte colectivo 15 personas perdieron la vida: 11 hombres, tres mujeres y un menor de edad. pic.twitter.com/w52TYTlbMT