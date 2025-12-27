耶誕節基輔遭狂轟10小時 澤倫斯基：飛彈表明普廷對停戰態度

俄羅斯無人機27日凌晨突襲基輔，被烏克蘭攔截而爆炸。（路透）

在美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基預定28日在佛州會談前夕，俄羅斯在耶誕節期間大肆空襲烏克蘭，澤倫斯基27日批評，俄國前一晚長達10小時空襲基輔，「飛彈和無人機不說自明」，莫斯科無意結束戰爭。

《基輔獨立報》27日報導，俄國在26日到27日一夜，發射將近500架無人機和40枚飛彈攻擊烏國，目標大多數集中基輔的能源和民用基礎設施，造成數十人受傷、至少1人死亡。

請繼續往下閱讀...

這波攻擊時值美烏加緊推動和平會談，澤倫斯基28日將在佛州，與川普討論美國提出的烏俄和平方案。澤倫斯基發文批評，俄國代表進行了長談，「但是實際上，那些『匕首』（Kinzhal）飛彈和『見證者』（Shahed）無人機才代表他們的想法，這才是（俄羅斯總統）普廷和他心腹的真實態度」。

基輔和莫斯科這兩個月來，各自與美方討論和平方案，迄今尚未簽署任何協議，領土爭議、俄軍占領的札波羅熱核電廠所有權等「敏感議題」仍是主要障礙。

澤倫斯基表示，若連耶誕和新年節慶，都被俄軍變成房屋、住家、電廠遭摧毀的時刻，就只能以「真正強而有力的行動」回應。他說，「沒有安全，外交發揮不了作用，這個世界上有力的人，應處理安全問題」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法