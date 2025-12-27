反恐盟友互打！沙國聯軍想奪回葉門南部兩省 與阿聯酋鬧翻

南葉門獨立旗幟。（歐新社）

葉門再度陷入動盪，沙烏地阿拉伯領導的聯軍今天嚴厲警告，將「直接且立即」軍事回應阿拉伯聯合大公國（UAE）支持的南方分離主義勢力，遏止破壞區域局勢。此前，阿聯支持的「南方過渡委員會」（STC）奪取葉門南部產石油省分，引發沙國聯軍不滿。美國國務卿魯比歐也發聲呼籲各方克制。這場涉及區域強權與地方派系利益的衝突，威脅葉門長達十年的和平進程，更讓合作對抗武裝組織「青年運動」（Houthi）的沙、阿聯盟關係降到冰點。

據《美聯社》報導，沙國聯軍發言人馬里基（Turki al-Maliki）將軍透過沙烏地國家通訊社發表聲明，任何違反降溫努力的軍事行動都將遭到即時處置，以保障平民生命，確保秩序恢復。他更嚴厲指控STC「嚴重且駭人聽聞侵犯平民人權」，但聲明中並未提供具體證據。

強硬聲明是在分離主義者指控沙國空襲其部隊的隔天發出。雖然沙國官方尚未正式承認相關空襲行動，但雙方在葉門南部的武裝對峙，已讓沙國與阿聯這兩個區域盟友的關係，因STC的擴權行動而顯得日益緊繃。

葉門內戰已持續超過十年，政局極其複雜。北方目前由親伊朗的武裝組織「青年運動」控制，南方則由沙國與阿聯支持的聯軍扶植國際承認的政府。然而，聯軍內部也存在嚴重分歧：阿聯支持尋求南葉門獨立的STC，而沙國則主導支持現有的總統領導委員會。

本月稍早，STC武裝力量大舉進攻葉門南部的哈德拉毛（Hadramout）與馬哈拉（Mahra）省，奪取了具備戰略價值的石油產區，並驅逐了與沙國關係密切、同樣隸屬聯軍陣營的「國民盾牌部隊」（National Shield Forces）。沙國聯軍目前的訴求相當明確，即要求STC部隊立即撤出這兩個省分、交還軍事營地，並讓地方行政機構恢復正常運作。

面對一觸即發的衝突，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天發表聲明說，美方對葉門東南部的局勢演變深感憂慮，呼籲各方保持克制並訴諸外交管道解決紛爭，以達成持久方案。此外，葉門總統領導委員會主席阿里米（Rashad al-Alimi）在召開緊急會議後指出，STC的移動已構成對平民的嚴重侵害，聯軍今日的警告正是應其請求，旨在保護哈德拉毛地區的平民安全。

觀察家指出，若沙、阿聯支持的兩派勢力持續內鬥，不僅將削弱對抗北方胡塞組織的力量，更可能讓葉門南部陷入新的割據混亂。這場「盟友間的戰爭」如何收場，將直接影響紅海地區的戰略穩定。

