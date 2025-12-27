象牙海岸國會大選 老總統拚保完全執政

象牙海岸選民27日在該國最大城阿必尚1處投票所排隊等候投票以便選出新國會。（法新社）

西非國家象牙海岸27日舉行國會選舉，與稍早舉行的總統大選僅相隔2個月；執政迄今14年的現任總統烏阿塔哈（Alassane Ouattara）在總統大選中順利連任，如今則將力保其所帶領的執政黨「民主和平聯盟」（RHDP）保住國會最大黨地位，以便繼續完全執政。

在象牙海岸最大城阿必尚（Abidjan），暴雨導致投票所晚1小時開放；在該市的高原區的聖母學院（Notre Dame college），選民在掛有象牙海岸開國總統伍弗布瓦尼（Felix Houphouet-Boigny）巨幅畫像的大廳排隊，等候投下神聖一票。

請繼續往下閱讀...

象牙海岸國會全院255席，烏阿塔哈領導的RHDP本就控制多數國會席次；該黨在這次國會選舉中推出多名候選人，包括總理曼貝（Robert Beugre Mambe），以及烏阿塔哈的胞弟兼國防部長泰內．比拉希馬．烏阿塔哈。

今年10月，烏阿塔哈在主要反對派人士皆被禁止參選總統的情況下，以近九成得票率順利連任；但在這次的國會選舉中，這些禁止被禁止選總統的反對派人士所屬的政黨，都有出馬進軍國會。例如，因遭刑事定罪而無法拚回鍋的前總統巴波（Laurent Gbagbo），其所屬的「象牙海岸非洲人民黨」（PPA-CI）雖杯葛國會選舉，但仍有約有20人投身國會選戰。

至於同樣被禁止參選總統的前瑞士信貸銀行（Credit Suisse）執行長譚天忠（Tidjane Thiam），其所屬的「象牙海岸民主黨」（PDCI）也有候選人參加國會選舉，包括在上月因被控恐怖主義等罪名而遭拘留的該黨發言人布瑞杜米（Soumaila Bredoumy）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法