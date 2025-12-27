全素傷地球？英國科學家揭密：缺「這1物」鳥類、蝙蝠要餓肚子

研究發現比起完全吃素，每週吃1個漢堡對環境更有利。（法新社）

英國科學家發現，與其完全把「肉類」從人們的飲食中剔除，反而是每週吃1個漢堡，可能更有利於地球的環境。

英媒《每日郵報》今（27日）報導，英國愛丁堡大學的博士哈迪（Alfy Gathorne-Hardy）發現，如果英國將肉類的攝取量減少90%，將能大幅降低因飼養牛隻，而產生的有害溫室氣體。然而，若完全放棄食用肉類，可能會對英國的生物多樣性造成嚴重影響，因為鳥類與蝙蝠的重要食物來源，很大程度上需要仰賴牛糞。

據報導，哈迪指出，1頭體重700公斤的牛，所產生出來的糞便數量，大約能餵養30隻燕子跟昆蟲，「某些肉類其實扮演著非常明確且正面的角色。」由於「肉類對環境有益」的研究結果，可能會讓素食者感到不滿，因此哈迪也建議，目前用於牛肉生產的1300萬公頃土地中，若有400萬公頃可以改種豆類，可降低牛與羊所排放的甲烷。

目前，哈迪致力於找出維持生物多樣性，所需的最佳牛糞數量。另外研究也發現，在夜間紅外線攝影機的記錄得知，蝙蝠在有牛糞的草地覓食的機率，是沒有牛糞草地的4倍，而如果草地上同時有牛隻存在，蝙蝠造訪該地的可能性更高達12倍。因此，比起完全食用素食，適量、減少肉類的攝取，可能對環境帶來益處。

