挨批美化軍事統治 緬甸睽違5年大選明登場

緬甸仰光居民在選前查看候選人名單。（法新社）

緬甸將在28日舉行5年來首次全國大選，這次選舉以三階段分區方式進行，但各方批評緬甸軍政府在4年前奪取民主領袖翁山蘇姬執政權後，這次企圖透過選舉鞏固統治合法性，不僅「挑選」候選人，還嚴法打壓抗議或批評人士，既無法恢復該國岌岌可危的民主制度，也無法結束軍方嚴苛統治引發的毀滅性內戰。

緬甸軍政府推翻翁山蘇姬領導的民選政府後，民眾反對聲音四起，最終演變成內戰，在全國330個鎮區中，僅軍政府控制的265個鎮區能夠進行投票，反抗軍掌控的地區則無法。28日第一輪投票將於首都奈比多、仰光、瓦城等102個鎮區舉行，下月11日在100個鎮區舉行，下月25日在63個鎮區舉行。儘管軍政府將選舉包裝成回歸多黨民主制，但軍政府領袖敏昂萊毫不掩飾地公開呼籲選民投票給「能與緬甸國防軍合作」的候選人。

這次大選總共有近5000名候選人角逐國會上下議院，以及各州和地區立法機構的1100多個席位。雖然有57個政黨推出候選人，但大多數政黨只在州或地區層級推出候選人。有6個政黨在全國範圍內參與競爭，有機會贏得足夠的席位來掌握政治權力，但根據選舉規則，親軍方的「聯邦團結發展黨」（USDP）很可能最終會領導新政府。被判監禁27年的翁山蘇姬及其所屬「全國民主聯盟」（NLD）未參與此次選舉，該黨在拒絕按照軍政府規定進行正式登記後被解散。

國際危機組織緬甸資深顧問霍塞（Richard Horsey）指出，這次選舉是由2021年政變背後的同一批軍事組織進行，「這完全不可信，上次選舉或上上次選舉中表現良好的任何政黨都沒有參與」。霍塞分析，軍政府的策略是讓其支持的USDP贏得壓倒性勝利，從而使緬甸從直接軍人統治過渡到一個「披著文官外衣」的政府，從而延續軍方的控制。這將使軍方得以宣稱緬甸在包容性方面取得進展，也將為中國、印度和泰國等鄰國繼續支持緬甸提供藉口。

分析指出，此次選舉是敏昂萊及軍方高層在發動政變遭到國際社會冷落後，尋求國際合法性的舉措。儘管得到主要盟友中國的支持，但緬甸軍政府仍在尋求更廣泛的支持，包括來自印度、泰國等鄰國，以及禁止緬甸軍政府參加峰會的東南亞國家協會（ASEAN）的支持。泰國外交部長上月表示，由於緬甸此次選舉缺乏必要的「包容性對話」，東協將難以與緬甸重新建立聯繫，並呼籲釋放翁山蘇姬。

仰光居民受訪指出，過去的選舉氣氛熱絡，造勢集會、遊行接連不斷，但這次候選人幾乎沒出現在街頭，就連與軍方關係密切的USDP的競選活動都沒看到。密芝那市居民則矢言杯葛選舉，痛批軍方只想將以武力奪取的權力合法化，但也有人擔心若不去投票，可能會惹上麻煩。國際危機組織的霍塞認為，緬甸選後可能會出現更多衝突，因為反對派會試圖證明軍方仍缺乏民意支持。

