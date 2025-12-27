為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    貿易戰狼？中國修法強化貿易戰能力 致力加入CPTPP

    2025/12/27 18:14 編譯魏國金／台北報導
    中國新修訂的對外貿易法，聚焦加入CPTPP的關鍵標準條件。（路透資料照）

    中國27日通過修訂版《對外貿易法》，以強化北京發動貿易戰的能力。根據中國官媒新華社的報導，修訂版法規新增「對外貿易工作應當堅持服務國家經濟社會發展，推進貿易強國建設」的條款，強調須「完善對外鬥爭法律工具箱，包括補充、完善相應反制措施」。

    路透報導，中國於1994年實施《對外貿易法》，而自其加入世界貿易組織（WTO）以來已修訂3次，最近一次是2022年。該法賦予中國決策者對意圖遏阻其出口的貿易夥伴展開反擊的權力，以及向外企開放受限制產業採取諸如「負面清單」等機制。

    這部由中國全國人大常委會通過的新版貿易法訂於明年3月1日生效，內文明確載明對外貿易應「維護國家主權、安全、發展利益」。

    該修訂版條文聚焦數位、綠色貿易與智慧財產等領域，這些都是中國為達到「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）入會標準而必須改善的關鍵領域。

    隨著北京尋求降低對美國的依賴之際，中國正透過修改其貿易有關的法律架構，以說服當初為反制中國日益加劇的影響力，而成立的這個跨太平洋組織成員國，全球第二大經濟體應該佔有一席之地。

    北京也加強其權力措辭，以因應來自民營企業的訴訟。一名西方貿易外交官指出，中國對於民營企業的批評越來越關注，中國政府有權停止企業出貨，「但需要給個理由，因此所有事白紙黑字寫下來會比較好」。

    一些貿易外交官也表示，隨著日本與中國這兩大亞洲經濟體在台灣議題上持續爭執不下之際，北京在尋求執行全面禁令，比如禁止所有日本海產進口時，可能越來越發現其與民營企業扞格不入。

