泰柬停火協議生效 還將攜手打擊跨國詐騙

泰國與柬埔寨簽署停火協議。（歐新社）

泰國與柬埔寨今天在邊境正式簽署停火協議，中午生效，明令雙方停止軍事行動及侵犯領空，計畫在停火穩定72小時，泰方遣返18名戰俘。泰柬去年12月初衝突加劇以來，雙方數十人死亡及數十萬平民流離失所。儘管美國、馬來西亞等國積極調停，但兩國軍方對彼此誠意仍存疑，和平前景依然充滿挑戰。

據美聯社報導，泰國國防部長納塔彭（Nattaphon Narkphanit）與柬埔寨國防部長塞哈（Tea Seiha）今天在兩國邊境檢查站會面，代表雙方政府簽署停止敵對行動的關鍵協議。在此之前，兩國軍事官員低階會談3天。協議生效後，兩軍停止所有軍事移動與出於軍事目的的領空侵犯行為。

據悉，泰國曾發動空襲，甚至在今天上午協議簽署前夕，柬國仍指控泰方有空襲動作。柬埔寨國防部長塞哈在簽署儀式後向媒體說，停火為流離失所的邊境居民開闢返家之路，讓農民重回田地，失學孩童重返校園。

除了停火，協議還納入16項落實措施，包括雙方承諾遵守禁止部署地雷的國際協定。地雷問題一直是泰方的主要隱憂，今年已發生至少9起泰軍被柬國新埋設地雷所傷事件，儘管柬方辯稱那是內戰遺留。

雙方同意也重啟邊境劃定，承諾不散布虛假資訊或假新聞。兩國更特別達成共識，合作打擊每年詐騙全球數十億美元的跨國電信犯罪；柬埔寨被視為這類犯罪企業的核心，這項合作備受關注。

馬來西亞首相安華對此表示歡迎，認為協議反映出雙方對克制的共同認知，但停火協議的實質穩定性仍受質疑。泰國國防部發言人素拉桑（Surasant Kongsiri）在儀式後措辭強硬地表示，未來七十二小時將是檢驗柬方誠意的關鍵，唯有情勢穩定，泰方才會履行遣返十八名柬國戰俘的承諾。素拉桑強調，這並非基於信任的無條件接受，而是要「實質證明柬方是否真能停止武器使用、挑釁與威脅」。

