為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    民眾關心內政良窳 馬克宏支持度創上任來新低

    2025/12/27 17:58 編譯管淑平／綜合報導
    法國總統馬克宏。（法新社檔案照）

    法國總統馬克宏。（法新社檔案照）

    法國總統馬克宏的民意支持度持續下滑，根據26日公布的一份民調，他的支持度只剩25%，寫下他2017年首次當選總統以來的新低。

    《法新社》報導，法國「新聞頻道」（LCI）委託市調公司Toluna/哈里斯互動（Toluna/Harris Interactive）所做民調顯示，僅25%的受訪者對馬克宏持正面看法。Toluna/Harris負責人李威（Jean-Daniel Levy）在聲明中表示，法國人透過國內政治視角，評斷馬克宏的表現，而非從他的外交政策立場來看。

    不僅馬克宏，這份調查顯示，今年法國政壇所有領袖的支持率均見下滑，不過極右派「國民聯盟」（National Rally）黨魁巴德拉（Jordan Bardella）支持度42%，名列政壇領袖第1名。

    這份調查透過網路對1099名法國成年人進行，誤差範圍介於1.4到3.1個百分點。馬克宏將於12月31日直播發表年終演說，這份調查中，37%的受訪者打算收看，低於去年的40%。

    《政客》今年10月底報導引述「費加洛報」（Le Figaro）公布另一民調機構「維里安集團」（Verian Group）的調查，馬克宏的滿意度更僅有11%，與其前任總統歐蘭德（François Hollande）並列該機構自1970年代開始進行這項調查以來，支持度最低的總統；歐蘭德2016年底以11%支持度，創下法國第五共和以來最不受歡迎總統的難堪記錄，不久後就宣布不尋求連任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播