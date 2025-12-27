民眾關心內政良窳 馬克宏支持度創上任來新低

法國總統馬克宏。（法新社檔案照）

法國總統馬克宏的民意支持度持續下滑，根據26日公布的一份民調，他的支持度只剩25%，寫下他2017年首次當選總統以來的新低。

《法新社》報導，法國「新聞頻道」（LCI）委託市調公司Toluna/哈里斯互動（Toluna/Harris Interactive）所做民調顯示，僅25%的受訪者對馬克宏持正面看法。Toluna/Harris負責人李威（Jean-Daniel Levy）在聲明中表示，法國人透過國內政治視角，評斷馬克宏的表現，而非從他的外交政策立場來看。

不僅馬克宏，這份調查顯示，今年法國政壇所有領袖的支持率均見下滑，不過極右派「國民聯盟」（National Rally）黨魁巴德拉（Jordan Bardella）支持度42%，名列政壇領袖第1名。

這份調查透過網路對1099名法國成年人進行，誤差範圍介於1.4到3.1個百分點。馬克宏將於12月31日直播發表年終演說，這份調查中，37%的受訪者打算收看，低於去年的40%。

《政客》今年10月底報導引述「費加洛報」（Le Figaro）公布另一民調機構「維里安集團」（Verian Group）的調查，馬克宏的滿意度更僅有11%，與其前任總統歐蘭德（François Hollande）並列該機構自1970年代開始進行這項調查以來，支持度最低的總統；歐蘭德2016年底以11%支持度，創下法國第五共和以來最不受歡迎總統的難堪記錄，不久後就宣布不尋求連任。

