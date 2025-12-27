為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    讓他們丟大臉！ 川普籲公布涉「艾普斯坦案」民主黨人大名

    2025/12/27 17:48 編譯張沛元／綜合報導
    美國總統川普呼籲公布所有跟艾普斯坦合作的民主黨人的身分。圖為今年9月川普訪問英國時，當地1輛貨車車身秀出斗大的川艾合照。（路透）

    值此美國司法部開始審閱與陸續公布已故富豪淫魔艾普斯坦的大量檔案之際，川普總統26日在社群媒體上發文，呼籲司法部「羞辱」任何曾與艾普斯坦合作的民主黨人，大罵激進左派又在搞獵巫。

    川普在其自創的社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文說，現在又發現有100多萬頁的艾普斯坦文件，司法部被迫把時間都花在這場被民主黨人搞出來的烏龍上…「跟艾普斯坦攪和不清的是民主黨人，不是共和黨人。把這些人的名字全公布了，讓他們丟大臉」。川普還抱怨民主黨人只緊咬艾案不放，不把選舉舞弊當一回事。

    川普所稱的選舉舞弊，據信應是指他本人對2020年美國總統大選結果的詮釋－－儘管川普尋求連任失敗，但他卻拒不承認，堅稱自己是選舉舞弊受害者。

    川普在貼文中還大罵說，「激進左派不想讓大家討論川普與共和黨的大成功，只顧著緊咬早就掛了的艾普斯坦——這根本是另一場獵巫！！！」

    金融家出身的艾普斯坦因涉及仲介未成年人賣淫等性犯罪遭起訴，2019年在候審期間死於獄中；川普與艾普斯坦曾是朋友，但他在艾案曝光後便與之保持距離；儘管共和黨內力挺揭露艾普斯坦同夥的身分，但川普看似並不願意討論此案。

    此前公布的艾案資料顯示，包括前總統柯林頓與前財長薩默斯（Larry Summers）等民主黨要人，據信皆曾與艾普斯坦有私交；但在司法部23日公布的最新一批艾案文件中，則有大量內容提及川普，像是川普搭乘艾普斯坦的私人飛機。

