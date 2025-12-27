小泉進次郎要3個人幫！小野田紀美扛40公斤大米 超狂影片曝光

日本經濟安保大臣小野田紀美直接、率性的風格，最近在台、日都掀起討論。（圖左美聯社，圖右取自X@tweet_tokyo_web，本報合成）

日本經濟安保大臣小野田紀美直接、率性的風格，最近在台灣、日本都掀起討論。防衛大臣小泉進次郎近日到埼玉縣大宮基地視察，現場嘗試負重訓練，只見他需要3名隊員輔助，才能負起40公斤重量，然而，有網友立刻發現，小野田紀美曾在活動中只靠自己就托起40公斤大米，比較影片曝光，立刻再掀熱議。

根據小泉進次郎自己在X上發布的影片，可見他當時按照標準動作採取臥姿，將40公斤的裝備背帶繫上，最後在3名隊員的幫助下才艱難起身。他直呼：「這真的不是開玩笑的，40公斤！」

然而，近日有網友翻出小野田紀美2022年參加推廣農業產品的活動，當時她徒手將一袋同為40公斤的大米扛到肩上，引起現場一片驚呼。網友也將兩人扛重物的影片剪輯在一起，引發熱烈討論。

貼文下方，網友紛紛留言：「小野田太強了吧」、「小泉體力不如小野田」、「小野田看得我背好痛」、「小野田43歲，小泉先生44歲，身高都是170公分左右」、「我連9公斤的米都舉不起來」、「小野田勝利」。

不過，也有網友指出，兩者的動作起始點與重心配置截然不同，難度無法等量齊觀。小泉進次郎在影片中採取的「臥姿負重起立」，起身時必須完全依靠核心肌群，屬於最劣勢的發力狀態；相比之下，小野田紀美挑戰將大米扛上肩部，可以透過彎膝、轉身等動作發力。不過，即便如此，能扛起40公斤大米也非一般女性能輕易辦到的事。

