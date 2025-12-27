為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    白俄羅斯民宅淪襲烏跳板 澤倫斯基警告：別玩火

    2025/12/27 16:49 編譯管淑平／綜合報導
    駐守烏克蘭與白俄羅斯邊境的烏軍部隊。（歐新社檔案照）

    駐守烏克蘭與白俄羅斯邊境的烏軍部隊。（歐新社檔案照）

    烏克蘭總統澤倫斯基26日表示，俄羅斯正利用其盟友白俄羅斯境內的民宅為跳板，進行對烏國的無人機攻擊，藉此繞過烏國的防空系統。

    《路透》26日報導，澤倫斯基26日與軍事首長開會後，在社群媒體發文表示，「我們注意到，俄羅斯正設法透過鄰國白俄羅斯的領土，繞過我國的防空攔截系統部署位置」，他警告，「這為白俄羅斯帶來風險」，並指該國「不幸地正拱手讓出主權，以利俄羅斯的侵略野心」。

    白俄羅斯為俄國重要盟邦，俄國2022年2月侵略烏克蘭以來，曾以白俄領土為進攻通道，但白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）一直堅稱，不會派兵參與這場戰爭。

    澤倫斯基的發文指出，「烏國情報觀察到，白俄在其邊境附近聚落，部署用來攻擊的設備，包括在住宅公寓建築物上，天線等設備就被放置在一般五層樓公寓屋頂，這些設備協助導引『見證者』（Shahed）無人機，針對烏國西部地區的目標進行攻擊」。他批評，這是「徹底無視」人命，並要求明斯克政府停止「玩火」。

    白俄羅斯和俄羅斯國防部尚未回應此事。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播