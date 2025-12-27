白俄羅斯民宅淪襲烏跳板 澤倫斯基警告：別玩火

駐守烏克蘭與白俄羅斯邊境的烏軍部隊。（歐新社檔案照）

烏克蘭總統澤倫斯基26日表示，俄羅斯正利用其盟友白俄羅斯境內的民宅為跳板，進行對烏國的無人機攻擊，藉此繞過烏國的防空系統。

《路透》26日報導，澤倫斯基26日與軍事首長開會後，在社群媒體發文表示，「我們注意到，俄羅斯正設法透過鄰國白俄羅斯的領土，繞過我國的防空攔截系統部署位置」，他警告，「這為白俄羅斯帶來風險」，並指該國「不幸地正拱手讓出主權，以利俄羅斯的侵略野心」。

請繼續往下閱讀...

白俄羅斯為俄國重要盟邦，俄國2022年2月侵略烏克蘭以來，曾以白俄領土為進攻通道，但白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）一直堅稱，不會派兵參與這場戰爭。

澤倫斯基的發文指出，「烏國情報觀察到，白俄在其邊境附近聚落，部署用來攻擊的設備，包括在住宅公寓建築物上，天線等設備就被放置在一般五層樓公寓屋頂，這些設備協助導引『見證者』（Shahed）無人機，針對烏國西部地區的目標進行攻擊」。他批評，這是「徹底無視」人命，並要求明斯克政府停止「玩火」。

白俄羅斯和俄羅斯國防部尚未回應此事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法