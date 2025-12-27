俄軍狂炸基輔驚動波蘭戰機升空 澤倫斯基曝和談進度達9成

俄羅斯於今日再次大肆襲擊烏克蘭首都基輔及多個地區，造成至少8人受傷，鄰國波蘭也緊急關閉部分機場。（法新社）

俄羅斯今天再次飛彈、無人機齊發襲擊烏克蘭首都基輔及多個地區，造成至少8人受傷，鄰國波蘭緊急關閉部分機場。時值烏克蘭總統澤倫斯基即將赴美與川普會晤，商討結束這場近4年衝突的和平協議，澤倫斯基透露，美國主導的20點和平計畫草案已完成9成，領土歸屬與安全保障將是談判核心。

據《路透》報導，俄羅斯軍方今天上午密集攻擊基輔及烏克蘭東北部、南部區域。基輔市內爆炸聲不斷，防空部隊緊急迎敵。烏克蘭空軍在社群軟體Telegram指出，俄軍動用了飛彈與大量無人機鎖定首都。截至當地時間上午8點，空襲警戒仍未解除，基輔當局證實至少有8名平民受傷。

烏克蘭西鄰波蘭也高度警戒，波蘭空軍緊急出動戰鬥機巡邏領空，位於東南部的熱舒夫（Rzeszow）與盧布林（Lublin）兩座機場短暫關閉。俄方尚未發表評論，但日前俄軍才剛加強烏克蘭南部港口城市奧德薩及能源設施攻勢，顯示在外交博弈升溫之際，戰場壓力並未減弱。

硝煙之中，澤倫斯基即將在週日於佛羅里達州會晤美國總統川普，對這場二戰後歐洲最慘烈的衝突尋求停戰方案。澤倫斯基說，由美國推動的和平草案已接近完成，雙方的談判重點在於停火後各自控制的領土邊界。

針對安全保障，澤倫斯基向媒體透露，美國提出了為期15年的安全保障協議，但烏克蘭方面希望能獲得更長、且具備法律約束力的條款，以防範俄羅斯未來的侵略。他感嘆，後蘇聯時期的各項保證在2022年全面戰爭爆發後被證明毫無意義，「新年前夕或許能決定許多大事」。

目前談判最大的障礙仍是領土與關鍵戰略設施。莫斯科要求烏克蘭從頓內茨克尚未淪陷的地區撤軍，以換取全面佔領頓巴斯的目標。此外，歐洲最大、目前由俄軍佔領的札波羅熱核電廠控制權，亦是達成協議的關鍵爭點。隨著冬日戰火持續，這場美、烏、俄、歐四方的外交拉鋸已進入關鍵倒數。

