川普送「耶誕禮物」空襲奈及利亞恐怖份子 飛彈殘骸墜農村險中醫院

美軍在耶誕節空襲奈及利亞的ISIS恐怖分子據點，誤傷附近村莊。（路透）

美國總統川普昨天（26）下令空襲在奈及利亞的定激進組織「伊斯蘭國」恐怖份子，形容是送給他們的「耶誕禮物」。美軍精準打擊，但飛彈殘骸墜落西北部索科托州一處平靜農村，距離當地唯一的醫療設施僅數公尺，引發村民極大恐慌。儘管美方與奈國政府都宣稱行動成功，無平民傷亡，但當地社區對於被指控窩藏恐怖份子感到困惑與震驚。

《CNN》報導，川普週四證實，美軍在大規模空襲西非國家奈及利亞，他在聲明中說，這是針對ISIS武裝份子的嚴厲行動，這個組織多年來持續殘殺無辜的基督徒。美軍非洲司令部（AFRICOM）也發布數據指出，這次行動成功擊斃多名武裝份子，削弱極端組織在西非的勢力。

奈及利亞外交部長杜加爾（Yusuf Tuggar）證實，空襲發動前，他曾與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）通話，而且奈國總統提努布（Bola Tinubu）也已同意美方這次軍事行動。奈方強調，這並非單純的宗教議題，而是為了確保該地區全體平民的安全。

然而，軍事行動的「精準度」在民間引發質疑。索科托州塔姆布瓦爾區（Tambuwal）的賈博村（Jabo）居民向媒體反映，週四晚間10點左右聽到震耳欲聾的爆炸聲，隨後火光沖天。目擊者卡加拉（Suleiman Kagara）描述，當時村民驚慌四處竄逃，「我們這輩子從未見過這種情況」。

議員巴夏爾（Bashar Isah Jabo）指出，飛彈殘骸墜落地點距離村內初級衛生中心僅約500公尺。賈博村是以農業為主的平靜穆斯林社區，與當地少數基督徒長期和平共處，過去從未有過ISIS或任何恐怖組織活動的紀錄。居民對於美方將當地視為攻擊目標百思不解，卡加拉無奈地說：「我們視基督徒為兄弟，從未有過宗教衝突。」

奈及利亞新聞部澄清，當局與美方合作打擊索科托州坦加扎森林（Tangaza）的ISIS藏身處，但在行動過程中，部分彈藥殘骸掉落在賈博村以及中北部的夸拉州（Kwara）。官方重申，行動中並無平民傷亡。

