開業183年雨傘老店收攤 香港民眾不捨

香港「新藝城」雨傘店開業183年，將在年底正式熄燈歇業，民眾與第5代老闆留念。（法新社）

在香港深水埗有一家創立於1842年的雨傘店，第5代老闆邱耀威預告將在今年底正式結束營業，終結家族183年賣傘、修傘的故事。最近，許多香港民眾湧向這間狹小的店舖，向這座城市人稱「遮王」的邱老闆告別。

《法新社》報導，這家名為「新藝城」店鋪最早由邱氏家族在中國廣東省廣州市創立，經歷戰亂後遷至香港，在深水埗熙熙攘攘的菜市場中找到一席之地，並代代相傳。然而，73歲的第5代老闆邱耀威本月初宣布，這個擁有近200年歷史的家族企業將在年底畫下句點。

請繼續往下閱讀...

邱老闆受訪坦言，由於消費者習慣轉向網路購物，加上他年事已高，店鋪不得不停止營業，「我們一直維護著家族的聲譽，這份傳承最終傳到我手中，結束這一切真的讓我非常難過，對不起我的祖先」。他悲傷地表示：「（如今）時光的車輪碾過我，將我壓在身下。」

店鋪關門的消息在社群媒體上迅速傳播，一位網友感嘆「又一家美好的社區老店消逝」。20歲學生Niki Lum告訴《法新社》，老闆「真心實意地想為顧客提供一把好用又實用的雨傘」，能感受到他全心全意地經營這家店。

60歲的居民Peter Tam表示，目睹這些老店的消失，感覺就像是時代的終點，「真是太可惜了，這些都是歷史的見證，我們自己也正在成為歷史」。

儘管大多數零售商都依賴顧客用新傘取代損壞的傘，但邱老闆表示，他追求的是傘的耐用性，「這是為了環境保護，也是一份社會責任」。

邱老闆表示，像他這樣在香港從事「幾乎不賺錢」的修傘生意的人，如今已不到5人，但現在他別無選擇，只能結束這項他引以為傲的服務，「我老了，請原諒，我真的堅持不下去了」，並補充說自己幾年前中風過。

不過，他也不忘叮嚀顧客，「最重要的是保持理智，並學會環保」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法