阿富汗1700萬人陷飢餓又逢寒冬 國際援助「斷崖式」銳減

阿富汗人道危機隨嚴冬降臨惡化，2025年有約2290萬人仰賴援助度日，幾乎占總人口的一半。（法新社）

阿富汗人道危機隨嚴冬降臨更加惡化，根據聯合國與國際紅十字會警告，2025年阿富汗有約2290萬人仰賴援助度日，幾乎占總人口的一半。然而，受美國停援及國際捐款大減影響，阿富汗面臨多年來首個幾乎沒有國際糧食發送的寒冬，目前有超過1700萬人深陷嚴重飢餓。

據《美聯社》報導，聯合國人道事務負責人弗萊徹（Tom Fletcher）近日在安理會指出，阿富汗正面臨「重疊衝擊」的慘狀。國際捐助者貢獻大幅縮減，加上世界糧食計劃署（WFP）部分計畫停擺，阿富汗的生命線已被切斷。數據顯示，2025年僅約100萬最弱勢民眾獲得糧食援助，與去年同期的560萬人相比縮水驚人。

弗萊徹坦言，儘管預估2026年將有2200萬人需要援助，但受限於資金，聯合國只能將資源集中於其中390萬最迫切需要救命物資的民眾。

這場生存危機源於經濟崩潰、接連乾旱、毀滅性地震以及從伊朗、巴基斯坦大規模遣返的難民潮。阿富汗難民事務部說，過去4年已有高達710萬名難民回國，這股湧入的人口推高了住房需求與資源負荷。

29歲的拉希姆拉（Rahimullah）曾是阿富汗政府軍士兵，流亡巴基斯坦後遭遣返。目前他在喀布爾每日擺攤販售襪子，工時長達10小時，日薪僅約5美元，卻需供養全家五口。屋漏偏逢連夜雨，難民湧入導致房租飆升，房東近期將租金從約67美元翻倍漲到120美元，讓拉希姆拉全家下個月即面臨流離失所的困境。

神學士掌權後的嚴格性別限制更讓局勢雪上加霜。在神學士政權下，婦女被禁止從事絕大多數工作，使無數家庭失去了一半的經濟收入。居住在巴達赫尚省（Badakhshan）的格爾（Sherin Gul）透露，在政權更迭前，她曾擔任清潔工補貼家計，如今不僅失業且援助全斷。

格爾家中共有12人，仰賴偶爾打零工的兒子苦撐家計。她哀慟地說，在糧食與燃料嚴重不足的嚴冬，年幼的孩子常因飢餓哭著入睡，她僅能提供清茶暫時止渴。隨著寒冬降雪導致建築業停工，最後的零工機會也消失，當地家庭正面臨「生存或死亡」的極端考驗。專家警告，若2026年國際援助持續萎縮，阿富汗恐將深陷歷史性的人道災難而難以自拔。

