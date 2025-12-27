為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    惹民怨！南韓知名麵包店大排長龍 孕婦出售免排隊名額賺外快

    2025/12/27 16:30 即時新聞／綜合報導
    南韓大田知名麵包店聖心堂，每天排隊人潮眾多。（圖擷自「apple981129」IG）

    南韓大田知名麵包店聖心堂，每天排隊人潮眾多。（圖擷自「apple981129」IG）

    南韓大田廣域市知名麵包店「聖心堂」，每天都吸引大批排隊人潮達數百公尺長，就算下雨天也一樣．不過，近來有孕婦靠著免排隊的福利，在網路上出售陪同孕婦入內的名額。

    綜合韓媒報導，聖心堂以其冬季限定草莓蛋糕等商品而聞名，由於等候時間過長，在二手平台Karrot經常有人出錢徵求「代排隊」。為此，聖心堂貼心地推出孕婦免排隊服務，可讓孕婦本人和1名陪同者直接購物。

    不過，在Karrot上可以看到，有孕婦透露自己想要去聖心堂一趟，可以順便帶人進入店內，但需要付給她2萬韓元（約新台幣435元）；Karrot同時也有徵求孕婦的文章，發文者出3萬韓元（約新台幣653元）尋找孕婦陪同。

    據了解，聖心堂草莓蛋糕售價依大小分為4.3萬韓元（約新台幣936元）、4.9萬韓元（約新台幣1066元），在社群平台轉賣可以炒到2倍價格。有許多民眾埋怨排了數百公尺、等了5個多小時都買不到，因此質疑孕婦是在濫用特權。

